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प्रयागराज: पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्र की पत्नी रामलली को हाईकोर्ट से राहत, 10 साल की सजा निलंबित

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्र की पत्नी रामलली की ज़मानत मंजूर करते हुए उनको सुनाई गई दस वर्ष की सज़ा निलंबित कर दी है. कोर्ट ने 70 वर्षीय रामलली मिश्रा की दस वर्ष की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने कहा कि मामले के तथ्यों, साक्ष्यों और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए सजा निलंबित करने का मामला बनता है. अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है.

विचारण अदालत ने IPC और IT एक्ट में सुनाई थी सजा: रामलली मिश्रा को विचारण अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 387, 347, 419, 420, 467, 468, 471, 474, 450 व 506 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं 66-सी और 66-डी के तहत दोषी ठहराया था. उन्हें अधिकतम दस वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी. इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी. सजा निलंबित करने की मांग पर रामलली मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी ने दलील दी कि प्राथमिकी में मुख्य आरोप सहअभियुक्त विजय मिश्रा के खिलाफ थे और रामलली मिश्रा के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया था.

बचाव पक्ष ने दी दीवानी विवाद और उम्र की दलील: उनका कहना था कि मूल विवाद साझेदारी फर्म के कारोबार और खातों से संबंधित है, जो मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति का है और इस संबंध में मध्यस्थता की कार्यवाही भी लंबित है. बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि रामलली मिश्रा 70 वर्ष की हैं और मुकदमे के दौरान उन्हें अग्रिम जमानत मिली थी. दोषसिद्धि के बाद वह करीब तीन महीने जेल में रह चुकी हैं. अपीलों के भारी लंबित होने के कारण अपील की जल्द सुनवाई की संभावना भी नहीं है.