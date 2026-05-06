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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला; नाबालिग छात्रा के धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी छात्रा को अग्रिम जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा के धर्म परिवर्तन और ब्रेनवॉश मामले में आरोपी छात्रा की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है.

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मुरादाबाद धर्म परिवर्तन मामला: हाईकोर्ट ने कहा, पीड़िता के बयान के अलावा ठोस सबूत का अभाव. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 10:47 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा का ब्रेनवॉश कर बुर्का पहनने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के मामले में आरोपी छात्रा मालिश्का उर्फ मालिश्का फातमा की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने राहत देते हुए कहा कि पीड़िता के बयान के अलावा रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे आरोपी की संलिप्तता प्रथम दृष्टया स्थापित हो सके. आरोपी के खिलाफ मुरादाबाद के बिलारी थाने में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 5(1) के तहत मामला दर्ज था. पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया था कि याची ने उसकी बहन का धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से ब्रेनवॉश किया था.

आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं: याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि वह पीड़िता के साथ उसी विद्यालय में पढ़ती थी और उसके खिलाफ अन्य किसी छात्रा को धमकाने या धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने की कोई पुरानी शिकायत नहीं है. यह भी बताया गया कि इस मामले में मुख्य आरोपी सह-अभियुक्त अलीना है, जिसे हाईकोर्ट की एक अन्य पीठ पहले ही अग्रिम जमानत प्रदान कर चुकी है.

सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता के बयान से स्पष्ट है कि उस पर धर्म परिवर्तन के लिए लगातार दबाव डाला जा रहा था. एफआईआर में देरी के संबंध में तर्क दिया गया कि पीड़िता आरोपी के प्रभाव में थी, इसलिए परिजनों को मामले की जानकारी मिलने में काफी समय लग गया.

अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट के मानक: अदालत ने कहा कि अग्रिम जमानत पर विचार करते समय आरोपों की गंभीरता, गिरफ्तारी की आशंका, आरोपी का आपराधिक इतिहास, झूठे फंसाए जाने की संभावना और जांच में सहयोग जैसे सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है. कोर्ट ने पाया कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह जांच तथा ट्रायल में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दे चुकी है. साथ ही, आरोपी के फरार होने की संभावना भी अत्यंत कम है. इन परिस्थितियों और साक्ष्यों की कमी को देखते हुए, हाईकोर्ट ने मालिश्का को राहत देते हुए अग्रिम जमानत स्वीकृत कर दी है.

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