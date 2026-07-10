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मां ने बच्ची को सिखाई आपत्तिजनक बातें! हाईकोर्ट ने पांच वर्षीय बच्ची की अभिरक्षा पिता को दी

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पांच वर्षीय बच्ची की अभिरक्षा मां से लेकर अस्थायी तौर पर उसके पिता को सौंपने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन ने पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. याची पिता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी अवैध रूप से उसकी मां चांदनी जायसवाल की अभिरक्षा में है. इससे पहले भी वर्ष 2025 में इसी तरह की याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 के आदेश में पिता को हर महीने रविवार सुबह 10 से 12 बजे तक वीडियो कॉलिंग के जरिए बेटी से मिलने का अधिकार दिया था.

याची के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि यह अधिकार व्यावहारिक रूप से बेकार साबित हुआ क्योंकि विपक्षी मुलाकात में लगातार बाधा डालते रहे. साथ ही आरोप लगाया कि बच्ची को उसकी उम्र से परे अनुचित और आपत्तिजनक बातें सिखाई गई हैं, जो यह दर्शाता है कि मां की अभिरक्षा बच्ची के मानसिक और शारीरिक हित में नहीं है.

मां के अधिवक्ता ने सभी आरोपों को निराधार व झूठा बताते हुए कहा कि पति-पत्नी के बीच गंभीर वैवाहिक विवाद है, इसलिए दोनों साथ नहीं रह सकते लेकिन बच्ची की कम उम्र को देखते हुए उसकी अभिरक्षा मां के पास ही रहनी चाहिए. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने खुद बच्ची से बातचीत की. बच्ची ने पिता पर यौन उत्पीड़न और मारपीट के गंभीर आरोप लगाते हुए उसके साथ रहने से इनकार किया. हालांकि कोर्ट ने पाया कि बच्ची जिस तरह से घटनाओं का वर्णन कर रही थी, वह उसकी उम्र और समझ से कहीं आगे था, जिससे स्पष्ट होता है कि उसे यह बातें सिखाई गई हैं.