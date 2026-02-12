हाईकोर्ट ने NBW के तामीला में बार-बार विफलता पर यूपी पुलिस को फटकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ ज़िलों की पुलिस द्वारा कोर्ट गैर जमानती वारंट के तामीला में बार-बार विफलता पर नाराज़गी जताई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 9:32 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ ज़िलों की पुलिस द्वारा कोर्ट गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू ) के तामीला में बार-बार विफलता पर नाराज़गी जताई. कोर्ट ने टिप्पणी कि पुलिस को बता दीजिए कि यह कानून का न्यायालय है. हमें कानून और न्यायालय की कार्यप्रणाली की पूरी समझ है. हो सकता है कि हमें पुलिस की कार्यशैली का पूरा ज्ञान न हो लेकिन हम इतने समझदार ज़रूर हैं कि यह पहचान सकें कि कब पुलिस न्यायालय को हल्के में ले रही है हमसे खेल मत खेलिए और जनता का भरोसा मत तोड़िए.
पुलिस रिपोर्ट और आरोपी के हलफनामे में विरोधाभास: यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ 2019 की आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए की. कोर्ट ने हत्या के दोषी के विरुद्ध जारी एनबीडब्ल्यू का लंबे समय से निष्पादित नहीं किए जाने पर पुलिस के अधीनस्थ अधिकारियों और आरोपी के बीच मिलीभगत की आशंका भी जताई.
अपील पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट और आरोपी के हलफनामे के बीच गंभीर विरोधाभास पाया था. जहां पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी का पता सत्यापित नहीं हो सका, वहीं आरोपी ने अपने हलफनामे में दावा किया था कि पुलिस उसके घर आई थी और उसे वारंट की जानकारी दी गई.
एसएसपी हापुड़ और डीसीपी गौतम बुद्ध नगर हाजिर हुए: इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त और हापुड़ के एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया और एनबीडब्ल्यू का तामीला न करने वाले अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफनामा भी मांगा था. कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित पुलिसकर्मियों का आचरण न केवल सेवा में कदाचार दर्शाता है बल्कि अवमानना की कार्रवाई को भी आमंत्रित कर सकता है.
केस की सुनवाई में एसएसपी हापुड़ और डीसीपी गौतम बुद्ध नगर हाजिर हुए. जबकि गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे. कोर्ट ने पुलिस आयुक्त की ओर से प्रतिनिधि भेजने पर आपत्ति जताई और स्पष्ट किया कि कोर्ट किसी प्रतिनिधि को नहीं सुनेगा.
कांस्टेबल, उप-निरीक्षक और अन्य पुलिसकर्मी सस्पेंड: मामले के गुण-दोष पर कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू के चार महीने तक तामीला न होने पर एतराज़ जताते हुए कहा कि यह पुलिस का काम है कि वह आरोपी को तलाश करे. यह वारंट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं बल्कि इस न्यायालय द्वारा जारी किया गया. यह एक स्थायी वारंट है, जिसे लौटाया नहीं जा सकता था. इसे हर हाल में निष्पादित किया जाना चाहिए अदालत द्वारा वारंट जारी किया जाना अब पुलिस के लिए कमाई का ज़रिया बन गया. अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया कि संबंधित कांस्टेबल, उप-निरीक्षक सहित अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया.
पुलिस आयुक्त विभागीय जांच शुरू की: पुलिस आयुक्त द्वारा विभागीय जांच शुरू कर दी गई. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि आगे से अदालत से जारी कोई भी एनबीडब्ल्यू समय पर तामील न होने की स्थिति नहीं होगी. खंडपीठ इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुई और पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि हम किस तरह की पुलिस व्यवस्था में जी रहे हैं? पद हमेशा के लिए नहीं रहता. अदालत या पुलिस से वारंट मिलने के बाद लोग डर के साये में जीते हैं. जनता का भरोसा कैसे बहाल किया जाए? हमें मालूम है कि विभागीय जांच किस तरह और किन आधारों पर पूरी की जाती है.
जनता को परेशान कर रही पुलिस: वर्दीधारी सेवा अब केवल जनता को परेशान करने का माध्यम बनकर रह गई है. न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह ने यह भी पूछा कि इस मामले में न्यायिक जांच क्यों नहीं कराई गई और पुलिस आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र में मौजूद खामियों की ओर भी इशारा किया. कोर्ट ने सरकार से यह स्पष्ट आश्वासन मांगा कि उसके द्वारा जारी कोई भी वारंट बिना तमीला के नहीं रहेगा. यदि ऐसा होता है तो संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाएगी. इस पर अपर महाधिवक्ता ने सहमति जताई. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए मामले को 23 मार्च को सूचीबद्ध किया है.
यह भी पढ़ें- 100 करोड़ से 2029 में बनेगी यूपी की नई विधानसभा, जानिए लोकेशन और डिजाइन?