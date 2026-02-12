ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने NBW के तामीला में बार-बार विफलता पर यूपी पुलिस को फटकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ ज़िलों की पुलिस द्वारा कोर्ट गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू ) के तामीला में बार-बार विफलता पर नाराज़गी जताई. कोर्ट ने टिप्पणी कि पुलिस को बता दीजिए कि यह कानून का न्यायालय है. हमें कानून और न्यायालय की कार्यप्रणाली की पूरी समझ है. हो सकता है कि हमें पुलिस की कार्यशैली का पूरा ज्ञान न हो लेकिन हम इतने समझदार ज़रूर हैं कि यह पहचान सकें कि कब पुलिस न्यायालय को हल्के में ले रही है हमसे खेल मत खेलिए और जनता का भरोसा मत तोड़िए. पुलिस रिपोर्ट और आरोपी के हलफनामे में विरोधाभास: यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ 2019 की आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए की. कोर्ट ने हत्या के दोषी के विरुद्ध जारी एनबीडब्ल्यू का लंबे समय से निष्पादित नहीं किए जाने पर पुलिस के अधीनस्थ अधिकारियों और आरोपी के बीच मिलीभगत की आशंका भी जताई. अपील पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट और आरोपी के हलफनामे के बीच गंभीर विरोधाभास पाया था. जहां पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी का पता सत्यापित नहीं हो सका, वहीं आरोपी ने अपने हलफनामे में दावा किया था कि पुलिस उसके घर आई थी और उसे वारंट की जानकारी दी गई. एसएसपी हापुड़ और डीसीपी गौतम बुद्ध नगर हाजिर हुए: इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त और हापुड़ के एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया और एनबीडब्ल्यू का तामीला न करने वाले अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफनामा भी मांगा था. कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित पुलिसकर्मियों का आचरण न केवल सेवा में कदाचार दर्शाता है बल्कि अवमानना की कार्रवाई को भी आमंत्रित कर सकता है. केस की सुनवाई में एसएसपी हापुड़ और डीसीपी गौतम बुद्ध नगर हाजिर हुए. जबकि गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे. कोर्ट ने पुलिस आयुक्त की ओर से प्रतिनिधि भेजने पर आपत्ति जताई और स्पष्ट किया कि कोर्ट किसी प्रतिनिधि को नहीं सुनेगा.