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SRN अस्पताल प्रोजेक्ट में देरी: हाईकोर्ट ने कहा- चिकित्सा सुविधाओं को लेकर गंभीर नहीं है सरकार

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में प्रस्तावित मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों पर बेहतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों द्वारा दाखिल हलफनामों को रिकॉर्ड पर लिया है. अदालत को बताया गया कि गाटा संख्या 38, 39 और 44 की भूमि शहरी विकास विभाग के अधीन है, जिसके हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र आवश्यक है.

बहानों पर कोर्ट की फटकार: कोर्ट ने टिप्पणी की कि पिछले करीब 8 महीनों से यह प्रक्रिया लंबित है और हर सुनवाई पर सरकार नया कारण बताकर समय मांग रही है. अदालत का कहना था कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार इस मामले को अनावश्यक रूप से लंबित रखना चाहती है. ऐसा लगता है कि सरकार प्रयागराज की चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रति गंभीर नहीं है. सुनवाई में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि कुल 18,700 वर्गमीटर में से केवल 7,362 वर्गमीटर भूमि पर ही निर्माण कार्य संपन्न हो सका है.

छात्रावासों की स्थिति जर्जर: शेष भूमि पर ट्रॉमा सेंटर प्रस्तावित है, लेकिन वहां स्थित महिला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कॉलेज के ध्वस्तीकरण के बाद ही कार्य शुरू हो सकेगा. एमिकस क्यूरी ने प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट में मेडिकल कॉलेज के छात्रावासों की जर्जर स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है. रिपोर्ट के अनुसार, छात्र-छात्राओं को अत्यंत खराब और असुविधाजनक परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है. इससे मेडिकल शिक्षा और अस्पताल के सुचारू संचालन दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है.