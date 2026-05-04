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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: गौ-तस्करी के शक में वाहन नीलाम करने पर सरकार को 2 लाख हर्जाना

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित गौ-तस्करी के अप्रमाणित आरोप में वाहन जब्त कर जल्दबाजी में नीलाम करने पर उत्तर प्रदेश सरकार को कड़े शब्दों में फटकार लगाई है. अदालत ने वाहन स्वामी को कम-से-कम 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश सुनाते हुए जब्ती से जुड़े सभी आदेशों को रद्द कर दिया है. न्यायमूर्ति संदीप जैन ने कहा कि राज्य की यह कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी, अवैध और कानून के विपरीत थी. उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार वाहन वापस करने में असमर्थ है, तो उसे वाहन स्वामी को 4 लाख रुपये मूल्य के रूप में अतिरिक्त भुगतान करने होंगे.

अवैध जब्ती और मनमानी नीलामी का मामला: 8 सितंबर 2024 को चंदौली जिले में पुलिस ने याचिकाकर्ता चंद्रभान कुमार के व्यावसायिक वाहन को गौ-तस्करी की सूचना पर रोका था. पुलिस ने वाहन से 10 जीवित गोवंश बरामद होने का दावा करते हुए संबंधित कानूनों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि जिलाधिकारी ने यह मानकर वाहन जब्त कर लिया कि पशुओं को वध के लिए बिहार ले जाया जा रहा था.

हैरान करने वाली बात यह रही कि अपील लंबित रहने के दौरान ही प्रशासन ने वाहन को मात्र 85 हजार रुपये में नीलाम कर दिया, जबकि याचिकाकर्ता के अनुसार उसका बाजार मूल्य 7 लाख रुपये से अधिक था. कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को प्रशासन की स्पष्ट मनमानी और आजीविका के अधिकार का हनन माना है.

कोर्ट ने कहा- संदेह कानूनी प्रमाण नहीं हो सकता: हाईकोर्ट ने अपने आदेश में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के भीतर गोवंश के परिवहन के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं होती है. केवल बिहार सीमा के निकट वाहन पकड़े जाने के आधार पर यह मान लेना कि पशुओं को वध के लिए ले जाया जा रहा था, कानूनी रूप से उचित नहीं है.