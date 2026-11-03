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हाईकोर्ट का फैसला: तथ्य छिपाकर याचिका दाखिल करने वाले याची पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

एक महीने के भीतर हर्जाना जमा न करने पर भू-राजस्व के बकाए की तरह होगी वसूली. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत के सामने तथ्य छिपाकर याचिका दाखिल करने वाले एक याची पर बहुत सख्त रुख अख्तियार किया है. अदालत ने अवैध हिरासत से जुड़े एक ही मामले में दो अलग-अलग बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दाखिल करने और मुख्य बातें छिपाने पर बरेली के ओमेंद्र यादव पर 50 हजार रुपये का हर्जाना ठोक दिया है. न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने दोनों याचिकाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया. अदालत ने दोटूक शब्दों में कहा कि याची ने साफ नीयत से हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया और न्यायिक प्रक्रिया का गंभीर दुरुपयोग किया है.

बरेली पुलिस पर लगाया था अवैध हिरासत में रखने का आरोप: इस पूरे मामले में राज्य सरकार का पक्ष अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने अदालत के समक्ष रखा. मामले के अनुसार याची ओमेंद्र यादव ने आरोप लगाया था कि बरेली पुलिस ने उसे 8 मई 2026 से 13 मई 2026 तक गैर-कानूनी तरीके से अपनी हिरासत में रखा था. हालांकि जब कोर्ट ने पहली याचिका को देखा तो उसमें यह बात कहीं दर्ज ही नहीं थी कि पुलिस ने उसे किस तारीख, समय और जगह से उठाया था. अदालत ने स्पष्ट किया कि मुख्य याचिका में जरूरी तथ्यों का न होना एक बड़ी लापरवाही है, जिसे सिर्फ हलफनामे के दम पर पूरा नहीं माना जा सकता.

पहली याचिका की जानकारी छिपाकर दाखिल की दूसरी अर्जी: इसके बाद 26 मई 2026 को याची ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए दूसरी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर दी. हैरानी की बात यह रही कि उसने इस दूसरी अर्जी में पहली याचिका दाखिल करने की पूरी जानकारी ही गायब कर दी. हाईकोर्ट ने इस चालाकी को बेहद गंभीर माना और कहा कि याची ने दूसरी याचिका को इस तरह से पेश करने की कोशिश की जैसे वह उसकी पहली ही अर्जी हो. इसी भ्रम के चलते पूर्व में कोर्ट ने बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य से थाने के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध न होने को लेकर व्यक्तिगत हलफनामा तक मांग लिया था.