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हाईकोर्ट का फैसला: PIL का दुरुपयोग करने वाले वकील पर लगा 25 हजार का जुर्माना

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सड़क पर अतिक्रमण के विरुद्ध जनहित याचिका दायर करने वाले एक अधिवक्ता पर 25 हजार रुपये का भारी हर्जाना लगाया है. कोर्ट ने पाया कि याची ने अपने शपथपत्र में न केवल गलत जानकारी दी, बल्कि अपने विरुद्ध लंबित कई आपराधिक मामलों का विवरण भी जानबूझकर छिपाया. मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने इस कृत्य को न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग करार दिया है. कोर्ट का मानना है कि निजी स्वार्थ के लिए जनहित याचिकाओं का सहारा लेने वालों को हतोत्साहित करने के लिए ऐसे मामलों में आर्थिक दंड लगाना अनिवार्य है.

अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाया था: पेशे से अधिवक्ता याची ने याचिका में आरोप लगाया था कि मेरठ स्थित दौराला शुगर मिल ने सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे ग्रामीणों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. याची का दावा था कि कई बार शिकायत करने के बावजूद स्थानीय प्रशासन ने मिल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है. वहीं, मिल प्रबंधन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि याची पूर्व में गन्ना विकास परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं और विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं. प्रबंधन ने आरोप लगाया कि मिल पिछले 90 वर्षों से संचालित है और आज तक कभी ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ.

आपराधिक इतिहास आया सामने: मिल प्रबंधन ने कोर्ट को बताया कि याची ने पद से हटाए जाने के बाद से ही प्रबंधन को परेशान करने की नीयत से यह याचिका दायर की है. हाईकोर्ट ने पाया कि याची ने अपनी याचिका में स्वयं को केवल एक अधिवक्ता बताया था और अपनी पिछली भूमिका को पूरी तरह गोपनीय रखा था. गन्ना विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष होने की सच्चाई तब सामने आई जब विपक्षियों ने कोर्ट में उनकी पृष्ठभूमि पर सवाल उठाए. कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि याची ने अपने विरुद्ध चल रहे लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देकर न्यायालय के साथ लुकाछिपी का खेल खेला है.