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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: पिता ही बच्चे का स्वाभाविक अभिभावक, अयोग्य साबित होने तक कस्टडी से इंकार नहीं

हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक पिता को अयोग्य न करार दिया जाए, तब तक उसे बच्चे की कस्टडी से वंचित नहीं किया जा सकता.

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कोर्ट ने बच्ची की अभिरक्षा पिता को सौंपने का आदेश दिया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 10:22 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि पिता बच्चे का स्वाभाविक अभिभावक होता है. कोर्ट के अनुसार, जब तक पिता को अभिभावक होने के लिए अयोग्य न करार दे दिया जाए, तब तक उसे उसके बच्चे की अभिरक्षा देने से इंकार नहीं किया जा सकता है. न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की पीठ ने स्पष्ट किया कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, 1956 की धारा 6 के तहत बच्चों की कस्टडी का मुख्य अधिकार पिता का ही होता है. अदालत ने कहा कि नाबालिग के भले-बुरे पर विचार करते समय केवल वर्तमान माहौल ही नहीं, बल्कि उसके भविष्य की संभावनाओं को देखा जाना चाहिए.

मायके पक्ष से विवाद और कस्टडी की कानूनी जंग: मामले के अनुसार, अपीलकर्ता प्रयागराज में वकील हैं और 2019 में उनका विवाह हुआ था. वर्ष 2022 में उनकी बेटी का जन्म हुआ, जिसके बाद पत्नी और बच्ची 2023 में मायके चले गए और 2024 में लखनऊ के एक अस्पताल में पत्नी की मृत्यु हो गई. इसके बाद पिता ने अपनी बच्ची को वापस पाने के लिए अपने ससुर और सालाें के खिलाफ गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट तथा हिंदू माइनॉरिटी एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया. प्रतिवादियों ने आरोप लगाया कि पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, जिससे सिर की चोट के कारण उसकी मौत हुई, और दावा किया कि बच्ची नाना के पास ही बेहतर रह सकती है.

नाबालिग के कल्याण और भविष्य को दी प्राथमिकता: ट्रायल कोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने पर हाईकोर्ट में अपील की गई, जहां कोर्ट ने दोनों पक्षों की स्थिति का गहन विश्लेषण किया. कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता पिता और उसका परिवार वकीलों का है तथा उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, जबकि 62 वर्षीय नाना चतुर्थ श्रेणी से सेवानिवृत्त हैं और पेंशन न मिलने के कारण बेटों पर निर्भर हैं. अदालत ने यह भी नोट किया कि बच्ची वहां मौसी और नाना के पास बारी-बारी से रह रही थी, जिससे उसके दीर्घकालिक भविष्य और देखभाल को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी.

हाईकोर्ट ने बच्ची की कस्टडी पिता को सौंपी: हाईकोर्ट ने माना कि भले ही शुरुआत में बच्ची को नए माहौल में ढलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन प्रतिवादियों के पास रहने पर उसका भविष्य सुरक्षित नहीं दिखता. अदालत ने कहा कि शुरुआती बदलाव की कठिनाइयों के डर से बच्ची के बेहतर भविष्य को खतरे में नहीं डाला जा सकता है. निचली अदालत के आदेश को दरकिनार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बच्ची की पूरी कस्टडी उसके पिता को सौंपने का स्पष्ट आदेश जारी कर दिया.

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