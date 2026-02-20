ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध हिरासत पर जताई नाराजगी, दोषी पुलिसकर्मियों को कोर्ट उठने तक की दी सजा

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध हिरासत और न्यायिक आदेशों की अवहेलना पर नाराजगी जताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों को कोर्ट उठने तक हिरासत की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कानून के शासन पर सीधा प्रहार है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि न्यायिक संस्थाओं का सम्मान हर सरकारी अधिकारी की संवैधानिक जिम्मेदारी है. यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने सानू उर्फ राशिद की जमानत अर्जी पर दिया.

मामला ललितपुर जिले का है. सानू उर्फ राशिद ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी. इस दौरान सानू के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसे 14 सितंबर को हिरासत में लिया, लेकिन आधिकारिक गिरफ्तारी 17 सितंबर को दिखाई गई. इस दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कई बार सीसीटीवी फुटेज पेश करने का आदेश दिया गया, परंतु थाना कोतवाली पुलिस फुटेज उपलब्ध नहीं करा सकी. पुलिस का तर्क था कि कैमरों की स्टोरेज क्षमता सीमित होने के कारण रिकॉर्डिंग स्वतः डिलीट हो गई.

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि थाना प्रभारी और विवेचक ने न्यायिक आदेशों की जानबूझकर अवहेलना की. अदालत ने दोनों अधिकारियों को कोर्ट उठने तक हिरासत में रखने की सजा सुनाई. साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि पीड़ित को अवैध हिरासत के लिए एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए, जिसकी वसूली संबंधित अधिकारियों के वेतन से की जा सकती है.