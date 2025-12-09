ETV Bharat / state

'सतही तरीके से हो रही भ्रष्टाचार के मामलों की जांच', इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, प्रमुख सचिव और DGP मामले को देखें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को दी जमानत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : भ्रष्टाचार मामलों की जांच प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को नाराजगी जताई. हाईकोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमों की विवेचना बेहद सतही तरीके से की जा रही है. ज्यादातर मामलों में आरोपी और शिकायतकर्ता के हाथ केमिकल से नहीं धुलवाए जाते हैं. बरामद की गई रिश्वत की रकम को सील भी नहीं किया जाता है. कोर्ट ने कहा कि ट्रैप की प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए मौके पर ही ऐसा करना जरूरी है. कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी यूपी को निर्देश दिया है कि वह इस मामले को देखें और आवश्यक निर्देश जारी करें. रिश्वत लेते पकड़े गए थे श्रम प्रवर्तन अधिकारी : सुरेश प्रकाश गौतम की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिए. याची शामली में श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पद पर नियुक्त था. उसके खिलाफ एक मामले में 15000 रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई गई. ट्रैप टीम ने जाल बिछाकर याची को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा. याची के अधिवक्ताओं ने आरोप को बताया झूठा : मौके से रिश्वत में ली गई रकम भी बरामद की गई. वहीं याची के अधिवक्ताओं का कहना था सभी आरोप मनगढ़ंत और झूठे हैं. पुलिस ने घटनास्थल पर न तो याची और न ही शिकायतकर्ता के केमिकल से हाथ धुलवाए और न ही बरामद की गई रकम को मौके पर सील किया गया. यह सारी कार्रवाई थाने में की गई. रिकवरी मेमो भी बाद में थाने में बनाया गया.