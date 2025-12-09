'सतही तरीके से हो रही भ्रष्टाचार के मामलों की जांच', इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, प्रमुख सचिव और DGP मामले को देखें
रिश्वत लेते पकड़े गए थे शामली के श्रम प्रवर्तन अधिकारी, पुलिस ने मौके पर नहीं सील की थी रकम, कोर्ट ने दी जमानत.
प्रयागराज : भ्रष्टाचार मामलों की जांच प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को नाराजगी जताई. हाईकोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमों की विवेचना बेहद सतही तरीके से की जा रही है. ज्यादातर मामलों में आरोपी और शिकायतकर्ता के हाथ केमिकल से नहीं धुलवाए जाते हैं. बरामद की गई रिश्वत की रकम को सील भी नहीं किया जाता है.
कोर्ट ने कहा कि ट्रैप की प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए मौके पर ही ऐसा करना जरूरी है. कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी यूपी को निर्देश दिया है कि वह इस मामले को देखें और आवश्यक निर्देश जारी करें.
रिश्वत लेते पकड़े गए थे श्रम प्रवर्तन अधिकारी : सुरेश प्रकाश गौतम की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिए. याची शामली में श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पद पर नियुक्त था. उसके खिलाफ एक मामले में 15000 रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई गई. ट्रैप टीम ने जाल बिछाकर याची को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा.
याची के अधिवक्ताओं ने आरोप को बताया झूठा : मौके से रिश्वत में ली गई रकम भी बरामद की गई. वहीं याची के अधिवक्ताओं का कहना था सभी आरोप मनगढ़ंत और झूठे हैं. पुलिस ने घटनास्थल पर न तो याची और न ही शिकायतकर्ता के केमिकल से हाथ धुलवाए और न ही बरामद की गई रकम को मौके पर सील किया गया. यह सारी कार्रवाई थाने में की गई. रिकवरी मेमो भी बाद में थाने में बनाया गया.
श्रम आयुक्त ने साजिश रचे जाने का दिया था प्रार्थनापत्र : यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता की शिकायत दूषित है. याची के विरुद्ध 21 अगस्त 2025 को शिकायत दर्ज कराई गई जबकि याची ने 14 अगस्त 2025 को ही श्रम आयुक्त को प्रार्थना पत्र दिया था कि विभाग के कुछ कर्मचारी उसके विरुद्ध साजिश रच रहे हैं. प्राथमिकी में यह भी आरोप है कि याची के घर से 21 लाख 50 हजार रुपये बरामद किए गए.
जबकि जांच अधिकारी ने इस बरामदगी की कोई विवेचना नहीं की और सीधे चार्जशीट दाखिल कर दी. इससे पूरी कार्रवाई संदिग्ध प्रतीत होती है. अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया था कहा कि ट्रैप टीम ने याची को रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा है.
कोर्ट ने आरोपी को दी जमानत : कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध मामले में यह स्पष्ट है कि पुलिस ने ट्रैप स्थल पर शिकायतकर्ता और याची के हाथ नहीं धुलवाए थे. न ही बरामद की गई रकम को घटनास्थल पर सील किया गया था. यह सारी कार्रवाई थाने में की गई. जबकि नियमानुसार इसे घटनास्थल पर ही किया जाना चाहिए था. कोर्ट ने याची की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. भ्रष्टाचार के मामलों में सही तरीके से विवेचना करवाने के आदेश दिए.
