हाईकोर्ट ने कहा- पति की मौत के बाद रद्द नहीं हो सकती एक पक्षीय तलाक की डिक्री
इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कहा कि पति या पत्नी की मृत्यु के बाद एक पक्षीय तलाक की डिक्री को रद्द नहीं किया जा सकता.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 8:48 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पति या पत्नी की मृत्यु के बाद एकपक्षीय तलाक की डिक्री को रद्द नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में कानूनी कार्यवाही को आगे बढ़ाना या उसे पुनर्जीवित करना कानूनन संभव नहीं है. न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह की खंडपीठ ने 'गीता देवी बनाम माया देवी' मामले की सुनवाई करते हुए परिवार न्यायालय के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें 30 साल पुराने तलाक को बहाल कर दिया गया था. कोर्ट के अनुसार, वैवाहिक स्थिति से जुड़े विवाद पक्षकारों के जीवित रहने तक ही सीमित रहते हैं.
30 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला: मामले के तथ्यों के अनुसार, पहली पत्नी का विवाह वर्ष 1991 में एकपक्षीय डिक्री के माध्यम से समाप्त हो गया था. इसके पश्चात पति ने दूसरी शादी कर ली और अपने नए परिवार के साथ जीवन यापन करने लगा. वर्ष 2023 में पति की मृत्यु होने के बाद, दूसरी पत्नी को वैध विधवा मानते हुए विभाग ने उसे सभी सेवा लाभ दिये. इस बीच, पहली पत्नी ने भी आर्थिक लाभ पाने के उद्देश्य से दावा ठोंक दिया और फैमिली कोर्ट में 30 साल पुरानी एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने की अर्जी लगा दी.
पहली पत्नी की मंशा पर हाईकोर्ट का सवाल: फैमिली कोर्ट ने शुरुआती तौर पर देरी को माफ करते हुए डिक्री रद्द कर दी थी, जिसे दूसरी पत्नी और उसके बच्चों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि पहली पत्नी ने तीन दशकों तक तलाक की डिक्री को चुनौती देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया. पति की मृत्यु के तुरंत बाद किया गया यह आवेदन पहली पत्नी की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है. अदालत ने पाया कि पहली पत्नी यह साबित करने में विफल रही कि उसे उस समय तलाक की कार्यवाही की कोई सूचना नहीं दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला दिया: हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि पति या पत्नी की मौत के साथ ही वैवाहिक विवाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं. ऐसे पुराने मुकदमों को बहाल करने से दूसरी पत्नी के वैध अधिकार प्रभावित होते हैं, विशेषकर तब जब उसे अपना पक्ष रखने का उचित अवसर भी नहीं मिल सकता. अदालत ने माना कि तलाक के बाद की गई दूसरी शादी पूरी तरह से वैध थी और इसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है. इन तमाम तथ्यों और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, हाईकोर्ट ने दूसरी पत्नी की अपील स्वीकार कर ली और परिवार न्यायालय का पिछला आदेश रद्द कर दिया.
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