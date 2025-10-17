ETV Bharat / state

बीएचयू के लापता छात्र की जनहित याचिका निस्तारित; हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से तुरंत सुनवाई की उम्मीद जताई

बीएचयू छात्र शिव कुमार त्रिवेदी पुलिस कस्टडी से गायब हो गया था. ( Photo Credit- Allahabad High Court )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट ने लापता बीएचयू छात्र शिव कुमार त्रिवेदी के मामले में ट्रायल कोर्ट से अपेक्षा की है कि मामले की त्वरित सुनवाई की जाएगी. यह टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने जनहित याचिका निस्तारित करते हुए की है. पांच साल पहले 13 फरवरी 2020 को लंका पुलिस की अभिरक्षा से संदिग्ध परिस्थिति में गायब बीएचयू छात्र शिव कुमार त्रिवेदी मामले में खंडपीठ ने कहा कि मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप और कई आदेश के बाद जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध राज्य सरकार ने मुकदमा चलाने कि अनुमति दे दी दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल: दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध चार्जशीट भी संबंधित न्यायालय में दाखिल की गयी है. ऐसे में ट्रायल कोर्ट के पास मामले का संज्ञान लेने का पर्याय प्रावधान है. याची अधिवक्ता सौरभ तिवारी नें बहस के दौरान मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 100 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ पुलिस वाले, जो सीधे तौर पर इस प्रावधान के तहत दोषी हैं, उन्हें पुलिस ने जांच में दोषमुक्त करार दिया है एवं जांच में बचाने का प्रयास किया गया है.