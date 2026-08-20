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अफजाल अंसारी की पत्नी की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से निस्तारित, डालीबाग का बंगला हुआ रिलीज

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी की याचिका को अप्रासंगिक कहते हुए निस्तारित कर दिया. हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होने पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि डीएम गाजीपुर ने 18 अगस्त के आदेश से गैंगस्टर एक्ट में कुर्क लखनऊ स्थित डालीबाग के बंगले को रिलीज कर दिया है. याचिका इसी बंगले को रिलीज कराने को लेकर दाखिल की गई थी. डीएम गाजीपुर द्वारा रिलीज किए गए बंगले की अनुमानित कीमत 2 करोड़ 46 लाख रुपये है.

गाजीपुर डीएम ने जारी किया संपत्ति रिलीज का आदेश: डीएम गाजीपुर के 23 अक्टूबर 2022 के आदेश से गैंगस्टर एक्ट में इस बंगले को कुर्क किया गया था. डीएम गाजीपुर अनुपम शुक्ला ने कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कुर्क संपत्ति को अब रिलीज कर दिया है. इसके साथ ही डीएम गाजीपुर ने डीएम लखनऊ, एसपी गाजीपुर और नगर आयुक्त लखनऊ को उक्त संपत्ति रिलीज करने के आदेश का अनुपालन करने के लिए पत्र भी जारी कर दिया है. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस जे के उपाध्यक्ष की खंडपीठ ने सरकारी वकील की जानकारी के बाद याचिका को निरर्थक मानते हुए निस्तारित कर दिया.