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अफजाल अंसारी की पत्नी की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से निस्तारित, डालीबाग का बंगला हुआ रिलीज

डीएम गाजीपुर ने लखनऊ के डालीबाग स्थित 2.46 करोड़ रुपये के बंगले को कुर्क मुक्त कर दिया है.

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डीएम गाजीपुर ने जारी किया आदेश: गैंगस्टर एक्ट में कुर्क 2.46 करोड़ का बंगला हुआ रिलीज़. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 9:27 PM IST

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Updated : August 20, 2026 at 9:40 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी की याचिका को अप्रासंगिक कहते हुए निस्तारित कर दिया. हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होने पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि डीएम गाजीपुर ने 18 अगस्त के आदेश से गैंगस्टर एक्ट में कुर्क लखनऊ स्थित डालीबाग के बंगले को रिलीज कर दिया है. याचिका इसी बंगले को रिलीज कराने को लेकर दाखिल की गई थी. डीएम गाजीपुर द्वारा रिलीज किए गए बंगले की अनुमानित कीमत 2 करोड़ 46 लाख रुपये है.

गाजीपुर डीएम ने जारी किया संपत्ति रिलीज का आदेश: डीएम गाजीपुर के 23 अक्टूबर 2022 के आदेश से गैंगस्टर एक्ट में इस बंगले को कुर्क किया गया था. डीएम गाजीपुर अनुपम शुक्ला ने कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कुर्क संपत्ति को अब रिलीज कर दिया है. इसके साथ ही डीएम गाजीपुर ने डीएम लखनऊ, एसपी गाजीपुर और नगर आयुक्त लखनऊ को उक्त संपत्ति रिलीज करने के आदेश का अनुपालन करने के लिए पत्र भी जारी कर दिया है. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस जे के उपाध्यक्ष की खंडपीठ ने सरकारी वकील की जानकारी के बाद याचिका को निरर्थक मानते हुए निस्तारित कर दिया.

ट्रायल कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट पहुंची थीं फरहत अंसारी: याची फरहत अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट में कुर्क डालीबाग लखनऊ स्थित बंगले को रिलीज न किए जाने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. पूर्व में डीएम गाजीपुर के आदेश से ही इस बंगले को कुर्क किया गया था. हालांकि, एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट गाजीपुर ने 7 अप्रैल 2025 को कुर्क संपत्ति को रिलीज करने का आदेश दिया था. ट्रायल कोर्ट के आदेश का समय पर पालन न होने के कारण यह याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी.

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Last Updated : August 20, 2026 at 9:40 PM IST

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