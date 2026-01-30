ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की गैंगस्टर मामले में याचिका खारिज की

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता इरफान सोलंकी की गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग में दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. 12 जनवरी 2026 को इस पर बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दियाृ.

जमीन कब्जाने सहित कई मामलों में केस दर्ज: कानपुर के जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 को इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश सहित पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग में इरफान सोलंकी ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी. राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध किया गया. इरफान सोलंकी पर जमीन कब्जाने सहित कई मामलों में मुकदमे दर्ज है.

राजनीतिक रंजिश में फंसाया गया: इस वजह से उसके खिलाफ गैंगस्टर के मुकदमे तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. इरफान के वरिष्ठ अधिवक्ता इमरानउल्लाह का कहना था कि याची निर्दोष है. राजनीतिक रंजिश में उसे फंसाया गया है. गैंगस्टर की कार्यवाही करते समय एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया. दूसरी ओर अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता रूपक चौबे का कहना था कि याची का लंबा आपराधिक इतिहास है. उसका संगठित गैंग है.