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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: विधान परिषद चुनाव और मतदाता सूची को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग की दलीलों को माना सही. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची और चुनाव कार्यक्रम को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने साफ किया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या संशोधन की प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23 के तहत नियमानुसार ही हुई है. इसमें किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है. मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने अखिलेश उपाध्याय की याचिका पर यह फैसला सुनाया.

याचिकाकर्ता ने उठाए थे प्रक्रिया पर सवाल: याचिका में 29 सितंबर 2026 की उस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके तहत पांच स्नातक और छह शिक्षक क्षेत्रों में चुनाव होना है. याचिकाकर्ता का कहना था कि नई मतदाता सूची तैयार करके फिर से चुनाव कराया जाना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2025 की पुरानी सूची का इस्तेमाल 23 अक्टूबर 2026 के चुनाव में हो रहा है, जिससे कई लोग वोट देने से वंचित रह जाएंगे. साथ ही आरोप लगाया गया कि सितंबर में की गई प्रक्रिया में जरूरी नियम 31(4) का पालन नहीं हुआ.

निर्वाचन आयोग ने आरोपों को बताया निराधार: निर्वाचन आयोग ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अदालत में अपना पक्ष रखा. आयोग ने बताया कि मतदाता सूची तैयार करने का काम 21 नवंबर 2025 की अधिसूचना के साथ ही शुरू हुआ था. इसके बाद अंतिम मतदाता सूची छह जनवरी 2026 को पूरी तरह प्रकाशित कर दी गई थी. बाद में की गई सारी कार्रवाई धारा 23(3) के तहत केवल पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए थी, जो नियम के मुताबिक है.