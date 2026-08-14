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इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त रुख: सावन में चिकन-मटन शॉप बंद करने के नोटिस के खिलाफ PIL खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सावन माह में चिकन-मटन शॉप बंद करने के नोटिस के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी.

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अमरोहा के वकील की जनहित याचिका खारिज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 7:47 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सावन माह में चिकन मटन शॉप को बंद किए जाने के नोटिस के विरुद्ध दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि याची अधिवक्ता है और उसने याचिका पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं बल्कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट में दाखिल की है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया है. अमरोहा के अधिवक्ता नासिर फारूक ने जनहित याचिका में सावन माह के दौरान चिकन शॉप बंद किए जाने के नोटिस की वैधानिकता को चुनौती दी थी.

कांवड़ मार्ग पर मीट दुकानों की बंदी का मामला: प्रदेश सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने याचिका का विरोध किया. जनहित याचिका में कहा गया था कि अमरोहा में कांवड़ मार्ग से हटकर जो चिकन व मटन की दुकानें थीं, पुलिस ने उन्हें भी अनडेटेड नोटिस जारी करके बंद करा दिया है. इस कारण सैकड़ों लोगों की आजीविका पर संकट उत्पन्न हो गया है. याची के अधिवक्ता मुस्तकीम अहमद ने हाईकोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए जारी किए गए अनडेटेड नोटिस को रद्द करने की मांग की थी.

पब्लिक नहीं 'पब्लिसिटी इंटरेस्ट' में दाखिल थी याचिका: याची का कहना था कि नोटिस में सिर्फ चार सोमवार का जिक्र किया गया है लेकिन पूरे सावन माह में चिकन और मटन की शॉप नहीं खुलने दी जा रही हैं. साथ ही कांवड़ मार्ग के अलावा गलियों और कांवड़ मार्ग से हटकर जो दुकानें हैं, उन्हें भी बंद करा दिया गया है. इस कारण बड़ी संख्या में लोगों के सामने रोज़गार का संकट खड़ा हो गया है.

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