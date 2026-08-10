ETV Bharat / state

हाईकोर्ट से LPG गैस वितरकों को झटका, ग्राहक स्थानांतरण नीति को चुनौती देने वाली 14 याचिकाएं खारिज

हाईकोर्ट: वितरक हमेशा ग्राहकों को अपने पास रखने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलपीजी गैस वितरकों को बड़ा झटका देते हुए 21 फरवरी 2025 को जारी तेल विपणन कंपनियों की ग्राहक स्थानांतरण एवं बाजार पुनर्गठन नीति को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं. न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने कहा कि वितरक अपने द्वारा जोड़े गए ग्राहकों को हमेशा अपने पास बनाए रखने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते. तेल कंपनियों को बाजार की जरूरत, नए वितरकों की व्यवहार्यता और बेहतर उपभोक्ता सेवा के लिए ग्राहकों का स्थानांतरण करने का अधिकार है. अदालत ने कहा कि नई नीति का उद्देश्य देश में एलपीजी की पहुंच बढ़ाना और उपभोक्ताओं को सुचारु रूप से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है. उज्ज्वला योजना से बढ़ी मांग, बाजार पुनर्गठन जरूरी: उज्ज्वला योजना के बाद एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या में हुई वृद्धि को देखते हुए नए वितरकों की जरूरत पैदा हुई. ऐसी स्थिति में पुराने वितरकों के ग्राहक आधार में निर्धारित नीति के अनुसार बदलाव किया जा सकता है. अदालत के समक्ष विक्रमादित्य गैस एजेंसी समेत कुल 14 याचिकाओं में नई नीति को चुनौती दी गई थी. वितरकों का तर्क था कि उन्होंने वर्षों तक मेहनत और भारी निवेश कर ग्राहक बनाए हैं. 2018 की नीति का हवाला खारिज, समझौते की शर्तें लागू: इसलिए उन्हें ग्राहकों को अपने पास बनाए रखने की वैध अपेक्षा है. उन्होंने 2018 की नीति को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने का भी हवाला दिया. हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि वितरकों के समझौते, आशय पत्र और एलपीजी मैनुअल में स्पष्ट प्रावधान हैं, जिनके तहत तेल कंपनियां क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती हैं और जरूरत पड़ने पर ग्राहकों को दूसरे वितरकों को स्थानांतरित कर सकती हैं. तेल कंपनियों के पास है ग्राहकों के आवंटन का अधिकार: एलपीजी मैनुअल के अनुसार ग्राहक वितरक द्वारा तेल कंपनी की ओर से नामांकित किए जाते हैं. तेल कंपनियां अपने ग्राहकों को किसी भी वितरक के माध्यम से सेवा देने के लिए स्वतंत्र हैं. कोर्ट ने कहा कि वितरकों ने इन शर्तों को स्वीकार कर समझौते किए हैं. इसलिए बाद में वे इन प्रावधानों से पीछे नहीं हट सकते.