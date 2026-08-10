हाईकोर्ट से LPG गैस वितरकों को झटका, ग्राहक स्थानांतरण नीति को चुनौती देने वाली 14 याचिकाएं खारिज
हाईकोर्ट ने एलपीजी वितरकों को झटका देते हुए तेल कंपनियों की 2025 ग्राहक स्थानांतरण नीति के खिलाफ दायर सभी 14 याचिकाएं खारिज कर दीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 9:44 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलपीजी गैस वितरकों को बड़ा झटका देते हुए 21 फरवरी 2025 को जारी तेल विपणन कंपनियों की ग्राहक स्थानांतरण एवं बाजार पुनर्गठन नीति को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं. न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने कहा कि वितरक अपने द्वारा जोड़े गए ग्राहकों को हमेशा अपने पास बनाए रखने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते. तेल कंपनियों को बाजार की जरूरत, नए वितरकों की व्यवहार्यता और बेहतर उपभोक्ता सेवा के लिए ग्राहकों का स्थानांतरण करने का अधिकार है. अदालत ने कहा कि नई नीति का उद्देश्य देश में एलपीजी की पहुंच बढ़ाना और उपभोक्ताओं को सुचारु रूप से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है.
उज्ज्वला योजना से बढ़ी मांग, बाजार पुनर्गठन जरूरी: उज्ज्वला योजना के बाद एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या में हुई वृद्धि को देखते हुए नए वितरकों की जरूरत पैदा हुई. ऐसी स्थिति में पुराने वितरकों के ग्राहक आधार में निर्धारित नीति के अनुसार बदलाव किया जा सकता है. अदालत के समक्ष विक्रमादित्य गैस एजेंसी समेत कुल 14 याचिकाओं में नई नीति को चुनौती दी गई थी. वितरकों का तर्क था कि उन्होंने वर्षों तक मेहनत और भारी निवेश कर ग्राहक बनाए हैं.
2018 की नीति का हवाला खारिज, समझौते की शर्तें लागू: इसलिए उन्हें ग्राहकों को अपने पास बनाए रखने की वैध अपेक्षा है. उन्होंने 2018 की नीति को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने का भी हवाला दिया. हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि वितरकों के समझौते, आशय पत्र और एलपीजी मैनुअल में स्पष्ट प्रावधान हैं, जिनके तहत तेल कंपनियां क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती हैं और जरूरत पड़ने पर ग्राहकों को दूसरे वितरकों को स्थानांतरित कर सकती हैं.
तेल कंपनियों के पास है ग्राहकों के आवंटन का अधिकार: एलपीजी मैनुअल के अनुसार ग्राहक वितरक द्वारा तेल कंपनी की ओर से नामांकित किए जाते हैं. तेल कंपनियां अपने ग्राहकों को किसी भी वितरक के माध्यम से सेवा देने के लिए स्वतंत्र हैं. कोर्ट ने कहा कि वितरकों ने इन शर्तों को स्वीकार कर समझौते किए हैं. इसलिए बाद में वे इन प्रावधानों से पीछे नहीं हट सकते.
रिफिल बिक्री का दिया गया है स्पष्ट फार्मूला: अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नई नीति में दाता वितरक को निर्धारित सीमा के 100 प्रतिशत तक रिफिल बिक्री की अनुमति दी गई है. ग्राहकों की संख्या निर्धारित करने के लिए औसत रिफिल बिक्री और प्रति व्यक्ति खपत के आधार पर स्पष्ट गणना का फार्मूला भी दिया गया है. अदालत ने ग्राहकों को बनाए रखने के संबंध में वितरकों की वैध अपेक्षा के दावे को भी खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि वैध अपेक्षा तभी संरक्षण योग्य होती है जब वह कानून, स्पष्ट आश्वासन या लगातार चली आ रही सरकारी प्रक्रिया पर आधारित हो.
सार्वजनिक उपयोगिता में उपभोक्ता हित प्राथमिक: यहां वितरकों को कभी यह आश्वासन नहीं दिया गया था कि उनके द्वारा जोड़े गए ग्राहक हमेशा उनके पास ही रहेंगे. हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों में वैध अपेक्षा का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता. एलपीजी जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में उपभोक्ताओं को समय पर और प्रभावी सेवा उपलब्ध कराना प्राथमिक उद्देश्य है. अदालत ने कहा कि केवल इसलिए किसी नीति में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता कि कोई दूसरी नीति अधिक बेहतर या उचित हो सकती है.
व्यावसायिक हित से ऊपर उपभोक्ता हित, याचिकाएं खारिज: नीति में न्यायिक हस्तक्षेप तभी संभव है जब वह मनमानी, तर्कहीन, दुर्भावनापूर्ण या कानून के विपरीत हो. अदालत ने केरल हाईकोर्ट के उस दृष्टिकोण से भी सहमति जताई जिसमें कहा गया था कि एलपीजी जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में वितरक के व्यावसायिक हित से अधिक महत्वपूर्ण उपभोक्ता हित है. नए उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या के कारण यदि पुराने क्षेत्र का विभाजन कर नए वितरक की नियुक्ति आवश्यक हो तो तेल कंपनियां ऐसा कर सकती हैं. इन सभी आधारों पर खंडपीठ ने विक्रमादित्य गैस एजेंसी, जेसी भारत गैस सर्विस समेत सभी याचिकाओं को मेरिट से रहित मानते हुए खारिज कर दिया.
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