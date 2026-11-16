हाईकोर्ट का फैसला: कोडीन कफ सिरप बरामदगी मामले में आरोपी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज
कोडीन कफ सिरप की बरामदगी से जुड़े मामले में आरोपी शिवम द्विवेदी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 8:47 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात लाख से अधिक कोडीनयुक्त कफ सिरप की भारी-भरकम बरामदगी से जुड़े एक गंभीर मामले में आरोपी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि व्यावसायिक मात्रा के मादक पदार्थ से जुड़े किसी भी मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36ए(4) के तहत जांच के दौरान आरोपी को पूरे 180 दिन तक हिरासत में रखा जा सकता है.
इसलिए केवल 90 दिन की अवधि पूरी होने के आधार पर आरोपी की हिरासत को किसी भी तरह से अवैध नहीं ठहराया जा सकता है. यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने शिवम द्विवेदी व एक अन्य की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है.
क्या था पूरा मामला और अदालत में क्या रखी गईं दलीलें: मामले के विवरण के मुताबिक, प्रयागराज के पूरामुफ्ती थाने में 29 नवंबर 2025 को याची के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 26(डी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अभियोजन पक्ष का गंभीर आरोप था कि आरोपी के कब्जे से कोडीनयुक्त कफ सिरप की कुल 7,11,867 बोतलें बरामद की गई थीं, जिन्हें कानूनन व्यावसायिक मात्रा की श्रेणी में माना गया. याची के अधिवक्ता अमरनाथ त्रिपाठी ने अदालत में दलील दी कि 90 दिन की अवधि पूरी होने के बाद भी जांच पूरी नहीं हो सकी थी और 180 दिन की अवधि समाप्त होने पर आरोपी ने वैधानिक जमानत मांगी थी. हालांकि मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी थी कि जमानत आवेदन 180 दिन पूरे होने से पहले ही दाखिल कर दिया गया था, जिसे याची ने गणना संबंधी गलती बताया था.
व्यावसायिक मामलों में लागू होगी 180 दिन की अवधि: राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने अदालत को बताया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36ए(4) में 180 दिन की अवधि केवल धारा 19, 24 और 27ए तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यावसायिक मात्रा से जुड़े सभी प्रकार के अपराधों पर समान रूप से लागू होती है. कोर्ट ने राज्य की इस तार्किक दलील को पूरी तरह स्वीकार करते हुए कहा कि धारा 36ए(4) में इन तीन धाराओं के अतिरिक्त व्यावसायिक मात्रा से जुड़े अन्य अपराधों को भी बहुत स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है. लिहाजा याची के मामले में भी 180 दिन की वैधानिक अवधि ही लागू होगी, हालांकि असाधारण परिस्थितियों में लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर इसे अधिकतम एक साल तक बढ़ाया जा सकता है.
कोर्ट ने दी उचित मंच पर पक्ष रखने की स्वतंत्रता: अदालत ने यह भी दो टूक कहा कि किसी न्यायिक आदेश के तहत हिरासत में रखे गए व्यक्ति की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका तभी स्वीकार्य हो सकती है, जब रिमांड का आदेश पूरी तरह अधिकार क्षेत्र से बाहर हो या फिर यांत्रिक तरीके से पारित किया गया हो. मौजूदा प्रकरण में साफ था कि संबंधित मजिस्ट्रेट को आदेश पारित करने का पूरा कानूनी अधिकार प्राप्त था और उसने सभी पक्षों की दलीलों पर पूरी तरह विचार किया था. खंडपीठ ने यह भी जोड़ा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के दायरे में किसी भी आरोपी को अंतरिम जमानत देने का कोई प्रावधान नहीं है. अंत में याचिका को सिरे से खारिज करते हुए कोर्ट ने याची को यह स्वतंत्रता दी कि वह अपनी बात रखने के लिए उचित कानूनी मंच का सहारा ले सकता है.
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