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हाईकोर्ट का फैसला: कोडीन कफ सिरप बरामदगी मामले में आरोपी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज

व्यावसायिक मात्रा के एनडीपीएस मामलों में 180 दिन तक हिरासत वैध: हाईकोर्ट ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात लाख से अधिक कोडीनयुक्त कफ सिरप की भारी-भरकम बरामदगी से जुड़े एक गंभीर मामले में आरोपी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि व्यावसायिक मात्रा के मादक पदार्थ से जुड़े किसी भी मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36ए(4) के तहत जांच के दौरान आरोपी को पूरे 180 दिन तक हिरासत में रखा जा सकता है.

इसलिए केवल 90 दिन की अवधि पूरी होने के आधार पर आरोपी की हिरासत को किसी भी तरह से अवैध नहीं ठहराया जा सकता है. यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने शिवम द्विवेदी व एक अन्य की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है.

क्या था पूरा मामला और अदालत में क्या रखी गईं दलीलें: मामले के विवरण के मुताबिक, प्रयागराज के पूरामुफ्ती थाने में 29 नवंबर 2025 को याची के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 26(डी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अभियोजन पक्ष का गंभीर आरोप था कि आरोपी के कब्जे से कोडीनयुक्त कफ सिरप की कुल 7,11,867 बोतलें बरामद की गई थीं, जिन्हें कानूनन व्यावसायिक मात्रा की श्रेणी में माना गया. याची के अधिवक्ता अमरनाथ त्रिपाठी ने अदालत में दलील दी कि 90 दिन की अवधि पूरी होने के बाद भी जांच पूरी नहीं हो सकी थी और 180 दिन की अवधि समाप्त होने पर आरोपी ने वैधानिक जमानत मांगी थी. हालांकि मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी थी कि जमानत आवेदन 180 दिन पूरे होने से पहले ही दाखिल कर दिया गया था, जिसे याची ने गणना संबंधी गलती बताया था.