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धर्म की आज़ादी का मतलब यह नहीं कि कब्रिस्तान के लिए ज़मीन का कोई खास टुकड़ा मांग सके : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि धर्म की आज़ादी के अधिकार (जिसमें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अंतिम संस्कार करने का अधिकार भी शामिल है) के तहत किसी समुदाय को कब्रिस्तान बनाने के लिए स्थानीय निकाय की ज़मीन के किसी खास टुकड़े पर दावा करने का अधिकार नहीं मिलता. यह टिप्पणी न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी की याचिका खारिज करते हुए की है.

सोसाइटी ने गाजियाबाद में बंजर जमीन के एक टुकड़े को ईसाई कब्रिस्तान में बदलने की अर्जी खारिज करने को चुनौती दी थी. कोर्ट ने कहा कि ग्राम सभा या स्थानीय निकाय को सौंपी गई ज़मीन को कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल के लिए सार्वजनिक उपयोग की ज़मीन में बदलना असल में एक प्रशासनिक फैसला है, जिसमें कई कारकों और परिस्थितियों पर विचार करना होता है.

कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी ज़मीन (जो सार्वजनिक उपयोग की नहीं है) को सार्वजनिक उपयोग की ज़मीन में बदलने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, जिसे न्यायालय में लागू कराया जा सके. खंडपीठ ने आगे कहा कि वाकई जगह की कमी हो और उस इलाके में रहने वाले नागरिकों के व्यापक व विविध जनहित को ध्यान में रखते हुए अधिकारी ऐसी अर्जी पर विचार कर सकते हैं तो वह एक अलग बात होगी. मामले के तथ्यों के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड याची सोसाइटी ने अध्यक्ष विनय कुमार पॉल के ज़रिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. यह विवाद गाजियाबाद ज़िले की मोदी नगर तहसील के जलालबाद परगना के विसोखर गांव में स्थित 0.3420 हेक्टेयर ज़मीन से सम्बंधित है. सरकारी रिकॉर्ड में यह ज़मीन बंजर (ऊसर) के तौर पर दर्ज थी. सोसाइटी का तर्क था कि आस-पास के इलाके में रहने वाले ईसाइयों को अंतिम संस्कार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बेगमाबाद बुढ़ाना में मौजूद ईसाई कब्रिस्तान में जगह कम पड़ रही थी. यह बताया गया कि मोदीनगर की नगर पालिका परिषद के बोर्ड ने 22 जनवरी 2018 को प्रस्ताव संख्या 11 पास किया, जिसमें ईसाई कब्रिस्तान के लिए ज़मीन आवंटित करने का प्रस्ताव था. यह प्रस्ताव ज़िला अधिकारियों को भेजा गया लेकिन ज़मीन को प्रस्तावित मकसद के लिए बदला या आरक्षित नहीं किया गया. इसके बाद सोसाइटी ने अधिकारियों से कई बार अपनी बात कही और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मामले से जुड़ी जानकारी हासिल की. इससे पहले भी उसने ईसाई समुदाय को ज़मीन का इस्तेमाल कब्रिस्तान के तौर पर करने की इजाज़त देने के निर्देश की मांग करते हुए जनहित याचिका की थी.