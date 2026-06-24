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एपीओ भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में माइग्रेशन की मांग वाली अपील खारिज

​प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम में आरक्षित वर्ग के मेधावी उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में माइग्रेट न करने के विरुद्ध दाखिल विशेष अपील को खारिज कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने दिया है.

खंडपीठ ने पंकज वर्मा व दो अन्य की विशेष अपील पर सुनवाई के बाद मंगलवार को अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था. खंडपीठ ने माना कि इस मामले में एकल पीठ का जवाब मांगने और अंतरिम राहत पर बाद में विचार करने का आदेश केवल प्रक्रियात्मक है, जिसे अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता इसलिए इसके विरुद्ध अपील स्वीकार्य नहीं है.

​याचियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा गत 30 अप्रैल को घोषित एपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम को याचिका में चुनौती दी थी. उनका कहना था कि जिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माइग्रेट किया जाना चाहिए था.

​याचियों के अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी का तर्क था कि मुख्य परीक्षा 28 जून से 30 जून तक होने वाली है. एकल पीठ द्वारा जवाब मांगने के कारण वे मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे, जिससे उनकी याचिका का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि प्रारंभिक परीक्षा केवल स्क्रीनिंग परीक्षा है, जिसके अंक अंतिम चयन में नहीं जुड़ते. विज्ञापन की शर्तों के अनुसार आरक्षण और माइग्रेशन का लाभ अंतिम चयन के समय दिया जाता है, न कि प्रारंभिक स्तर पर.