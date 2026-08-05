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ड्यूटी छोड़कर शराब के नशे में मिलने वाले सिपाही की बर्खास्तगी बरकरार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

मामला देवरिया में तैनात कांस्टेबल का, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में दी थी दलील.

allahabad high court dismissal of constable found drunk after abandoning duty upheld
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 9:53 AM IST

3 Min Read
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ड्यूटी से बिना सूचना अनुपस्थित रहने और वर्दी में सार्वजनिक स्थान पर शराब के नशे में पाए गए एक सिपाही की बर्खास्तगी को वैध ठहराते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी. न्यायमूर्ति अनिश कुमार गुप्ता ने कहा कि विभागीय जांच पूरी तरह नियमों के अनुरूप की गई और कर्मचारी को पर्याप्त अवसर दिए गए, लेकिन उसने उनका उपयोग नहीं किया.

मामला देवरिया में तैनात कांस्टेबल संत राम गौतम का था. वर्ष 2010 में उन्हें एनसीसी गार्ड ड्यूटी पर लगाया गया था, लेकिन वह बिना सूचना ड्यूटी से गायब हो गए. बाद में वह मछली हट्टा बाजार स्थित देशी शराब की दुकान के पास पुलिस वर्दी में नशे की हालत में मिले. इसके बाद वह लगभग 12 दिन तक बिना अनुमति अनुपस्थित रहे. इस आचरण को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू की गई.


सिपाही को आरोपपत्र दिया गया और जवाब दाखिल करने के लिए समय भी बढ़ाया गया. जांच अधिकारी ने कई बार सुनवाई की तिथि की सूचना दी. शुरुआत में कर्मचारी जांच में उपस्थित हुआ, लेकिन बाद में उसने सहयोग करना बंद कर दिया. इसके बाद गवाहों के बयान दर्ज कर एकपक्षीय जांच पूरी की गई और आरोप सिद्ध पाए गए. जांच रिपोर्ट के साथ कारण बताओ नोटिस भी दिया गया तथा अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया, लेकिन उसने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया. इसके बाद 13 फरवरी 2012 को उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अपील और पुनरीक्षण भी निरस्त हो गए.

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में दलील दी कि उसे पर्याप्त अवसर नहीं मिला और विभागीय प्राधिकारी पहले से ही दंड तय कर चुका था. राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कर्मचारी ने जानबूझकर जांच से दूरी बनाई और कारण बताओ नोटिस का भी उत्तर नहीं दिया.


हाईकोर्ट ने कहा कि अभिलेखों से स्पष्ट है कि विभाग ने सभी प्रक्रियाओं का पालन किया और कर्मचारी को पर्याप्त अवसर दिए. न्यायालय ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी द्वारा दंड की संस्तुति करना नियमों के अनुरूप है और इससे पूरी कार्रवाई अवैध नहीं हो जाती. अदालत ने यह भी माना कि जिस उत्तर का कर्मचारी ने दावा किया, उसके समय पर प्रस्तुत किए जाने का कोई प्रमाण नहीं है. इन परिस्थितियों में बर्खास्तगी, अपीलीय और पुनरीक्षण आदेशों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। याचिका इसी आधार पर खारिज कर दी गई.

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