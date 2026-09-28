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उत्तर प्रदेश में मेडिकल लापरवाही की शिकायत के लिए बनेगी SOP, हाईकोर्ट ने दिया 3 हफ्ते का समय

जानिए मेडिकल लापरवाही के मामलों में क्या बदला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में चिकित्सकीय लापरवाही के मामलों में पीड़ितों के लिए कोई स्पष्ट शिकायत प्रणाली न होने पर चिंता जताई है. अदालत ने राज्य सरकार को इस संबंध में एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने एकांश वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया. कोर्ट ने साफ किया कि ठोस व्यवस्था न होने से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.