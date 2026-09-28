उत्तर प्रदेश में मेडिकल लापरवाही की शिकायत के लिए बनेगी SOP, हाईकोर्ट ने दिया 3 हफ्ते का समय
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में मेडिकल लापरवाही की शिकायत के लिए स्पष्ट व्यवस्था न होने पर चिंता जताई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 10:15 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में चिकित्सकीय लापरवाही के मामलों में पीड़ितों के लिए कोई स्पष्ट शिकायत प्रणाली न होने पर चिंता जताई है. अदालत ने राज्य सरकार को इस संबंध में एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने एकांश वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया. कोर्ट ने साफ किया कि ठोस व्यवस्था न होने से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
अदालत में सरकार का पक्ष, बताया कैसे होती है अब तक की कार्रवाई: सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता कार्तिकेय सरन ने उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज डॉ. अभिषेक सिंह का हलफनामा अदालत के समक्ष पेश किया. सरकार की ओर से बताया गया कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट 2010 और 2019 के नियमों के तहत जांच के अधिकार सक्षम प्राधिकारियों को दिए गए हैं. मेडिकल लापरवाही या आपराधिक लापरवाही की जांच जिला मेडिकल बोर्ड और आवश्यकता पड़ने पर राज्य मेडिकल बोर्ड करता है. इसके अलावा पुलिस महानिदेशक के 2022 के परिपत्र में भी जांच एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं.
अधिकारियों के पास नहीं था जवाब, पीड़ित को भटकना पड़ता है दर-दर: हाईकोर्ट ने पाया कि अपर महाधिवक्ता ऐसी कोई स्थायी प्रक्रिया नहीं बता सके, जिससे यह तय हो सके कि पीड़ित सबसे पहले किस अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराए. पुलिस में शिकायत दर्ज होने पर मामला मुख्य चिकित्सा अधिकारी या डीएम के पास भेजा जाता है. सरकार ने भी निष्पक्षता से स्वीकार किया कि पीड़ित व्यक्ति के लिए किसी विशेष नामित अधिकारी के पास जाने की कोई बाध्यकारी व्यवस्था मौजूद नहीं है. पीठ ने टिप्पणी की कि इस अभाव में पीड़ित को दर-दर भटकना पड़ता है और अंततः न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन जरूरी, तीन हफ्ते में SOP पेश करने का आदेश: अदालत का मानना है कि राज्य सरकार यदि कोई स्थायी प्रक्रिया तय कर दे, तो पीड़ितों की परेशानी दूर हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट के जैकब मैथ्यू मामले के निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित होगा. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वर्तमान समिति का निष्कर्ष अस्पष्ट है और उसे रद्द किया जाना चाहिए. कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से अगली सुनवाई में इस बिंदु पर अपना पक्ष रखने को कहा है. अब सभी की नजरें तीन हफ्ते बाद पेश होने वाली सरकारी प्रक्रिया पर टिकी हैं.
यह भी पढ़ें- IIT BHU का कमाल: कचरे के प्लास्टिक से बनेगी मजबूत सड़क, NH-44 पर हुआ सफल परीक्षण