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इन जिलों में यूपी पुलिस की करतूत पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख; DGP को जांच के निर्देश, जानें वजह

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर और एटा पुलिस पर लगे उत्पीड़न के आरोपों की जांच के आदेश दिए. यूपी डीजीपी से व्यक्तिगत हलफनामा भी मांगा है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त: पुलिस द्वारा महिला को परेशान करने के मामले में डीजीपी तलब. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 9:56 PM IST

3 Min Read
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी को गौतमबुद्धनगर व एटा की पुलिस द्वारा याची को परेशान करने की करतूत की जांच करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने डीजीपी को इस मामले में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख तय की है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने गौतमबुद्धनगर की निवासी संध्या की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.

निष्पक्ष विवेचना की मांग: कोर्ट ने याचिका व पूरक हलफनामे की कॉपी सीजेएम लखनऊ के माध्यम से डीजीपी को भेजने का निर्देश दिया है. याची का कहना है कि पुलिस बिना किसी ठोस कारण के उसे लगातार परेशान कर रही है. याचिका में दर्ज एफआईआर की निष्पक्ष विवेचना कराने की मांग भी प्रमुखता से की गई है. इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं.

न्यायिक आदेश के तहत हिरासत अवैध नहीं: हाईकोर्ट
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि किसी नाबालिग लड़की को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेश पर बाल गृह में रखा गया है, तो उसे “अवैध हिरासत” नहीं माना जा सकता. ऐसे मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) याचिका सुनवाई योग्य नहीं होती है. न्यायमूर्ति संदीप जैन की पीठ ने यह आदेश उस याचिका पर दिया, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बालिका गृह से मुक्त करने की मांग की थी. याची ने दावा किया था कि दीक्षा को उसकी इच्छा के विरुद्ध मथुरा के राजकीय बालिका गृह में रखा गया है.

विधिक प्रक्रिया और सुरक्षा सर्वोपरि: याची के अनुसार दीक्षा उसकी विधिवत विवाहित पत्नी है और उसे बालिका गृह में रखना पूरी तरह अवैध है. वहीं, राज्य के अधिवक्ता ने दलील दी कि याची के खिलाफ नाबालिग से विवाह करने का आपराधिक मामला पहले से ही लंबित है. इसी कारण दीक्षा को विधिक प्रक्रिया के तहत सुरक्षा के लिए बालिका गृह में रखा गया है. हाईकोर्ट ने पाया कि दीक्षा को 18 दिसंबर 2025 को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, संभल के आदेश से वहाँ भेजा गया था.

चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की न्यायिक शक्तियां: यह आदेश किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत पारित हुआ है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को कानून के तहत न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं, इसलिए उसका आदेश “न्यायिक आदेश” माना जाएगा. कोर्ट ने पूर्व के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यदि हिरासत न्यायिक आदेश के तहत है, तो उसे हैबियस कॉर्पस के जरिए चुनौती नहीं दी जा सकती. नाबालिग के हित और सुरक्षा सर्वोपरि हैं, और उसके संरक्षण की जिम्मेदारी सीडब्लूसी की होती है.

अपील और पुनरीक्षण ही सही विकल्प: ऐसे आदेश के खिलाफ उचित उपाय अपील या पुनरीक्षण (रिवीजन) दाखिल करना है, न कि हैबियस कॉर्पस याचिका का सहारा लेना. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि बाल हिरासत मामलों में हैबियस कॉर्पस केवल तभी लागू होता है जब हिरासत पूरी तरह अवैध हो. यह स्पष्ट किया गया कि यदि हिरासत बच्चे के हित में है, तो उसे चुनौती देने के अन्य कानूनी रास्ते अपनाने चाहिए. इन तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को अस्वीकार्य मानते हुए खारिज कर दिया है.

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