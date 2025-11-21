ETV Bharat / state

हाईकोर्ट का प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को निर्देश, एक व्यक्ति को एक ही जन्म प्रमाण-पत्र हो जारी

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को एक व्यक्ति को केवल एक जन्म तिथि प्रमाण-पत्र जारी होने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने प्रमुख सचिव से प्रदेश स्तर पर व्याप्त इस भ्रष्टाचार पर जवाब मांगा है. साथ ही सिस्टम की खामी दुरुस्त करने के कदम उठाने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने शिवांकी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी से जानकारी मांगी थी.

क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक यूआईडीएआई ने जानकारी दी कि याची ने आधार कार्ड के लिए दो भिन्न जन्म प्रमाण-पत्र दिए हैं. एक निबंधक जन्म एवं मृत्यु द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग मनौता का व दूसरा ग्राम पंचायत हरसिंघपुर का. दोनों में अलग जन्म तिथि दर्ज है. एक में जन्मतिथि 10 दिसंबर 2007 तो दूसरे में एक जनवरी 2005 है, जिससे स्पष्ट है कि विभाग में हर स्तर पर बेईमानी व्याप्त है. इस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है.