ETV Bharat / state

हाईकोर्ट का प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को निर्देश, एक व्यक्ति को एक ही जन्म प्रमाण-पत्र हो जारी

हाईकोर्ट ने सिस्टम की खामी दुरुस्त करने के कदम उठाने का दिये निर्देश.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 9:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को एक व्यक्ति को केवल एक जन्म तिथि प्रमाण-पत्र जारी होने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने प्रमुख सचिव से प्रदेश स्तर पर व्याप्त इस भ्रष्टाचार पर जवाब मांगा है. साथ ही सिस्टम की खामी दुरुस्त करने के कदम उठाने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने शिवांकी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी से जानकारी मांगी थी.

क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक यूआईडीएआई ने जानकारी दी कि याची ने आधार कार्ड के लिए दो भिन्न जन्म प्रमाण-पत्र दिए हैं. एक निबंधक जन्म एवं मृत्यु द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग मनौता का व दूसरा ग्राम पंचायत हरसिंघपुर का. दोनों में अलग जन्म तिथि दर्ज है. एक में जन्मतिथि 10 दिसंबर 2007 तो दूसरे में एक जनवरी 2005 है, जिससे स्पष्ट है कि विभाग में हर स्तर पर बेईमानी व्याप्त है. इस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है.

कोर्ट ने प्रमुख सचिव से जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने में मनमानी पर रोक लगाने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि याची ने दो भिन्न जन्म प्रमाण-पत्र पेश कर बता दिया कि प्रदेश में कोई भी कहीं से भी मनमानी जन्मतिथि से प्रमाण-पत्र ले सकता है. कोर्ट ने सिस्टम की खामी दुरुस्त करने के कदम उठाने तथा केवल एक ही जन्म तिथि प्रमाण-पत्र जारी होने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को याचिका में पक्षकार बनाया है. याचिका पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.

यह भी पढ़ें : कैंसर पीड़ित शिक्षिका का तबादला न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को किया तलब

TAGGED:

इलाहाबाद हाईकोर्ट
ALLAHABAD HIGH COURT
PRAYAGRAJ NEWS
PRINCIPAL SECRETARY MEDICAL HEALTH
ALLAHABAD HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.