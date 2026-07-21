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हाईकोर्ट का फैसला: 28 करोड़ के गबन मामले में भगोड़े राहुल शर्मा और पत्नी भूमिका को राहत नहीं

साउथ इंडियन बैंक घोटाला: यूएई भागे आरोपी राहुल शर्मा और पत्नी भूमिका शर्मा की याचिका खारिज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साउथ इंडियन बैंक की नोएडा शाखा में कथित 28.07 करोड़ रुपये के गबन के मामले में घोषित भगोड़े राहुल शर्मा और उनकी पत्नी भूमिका शर्मा को राहत देने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने दोनों आरोपियों द्वारा दाखिल याचिका खारिज करते हुए कहा कि जो आरोपी कानून की प्रक्रिया से बचते हुए फरार हैं और जिन्हें उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका है, वे हाईकोर्ट की अंतर्निहित असाधारण अधिकारिता का लाभ नहीं ले सकते. कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर हाईकोर्ट साक्ष्यों का मूल्यांकन कर मिनी ट्रायल नहीं कर सकती और यदि प्रथम दृष्टया अपराध बनता है तो आरोपों की जांच और सत्यता का परीक्षण ट्रायल के दौरान ही होगा. दक्षिण भारतीय बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर एवं रीजनल हेड रंजीत आर. नायर ने 18 दिसंबर 2023 को गौतमबुद्ध नगर के सेक्टर-24 थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. फर्जी फिक्स्ड डिपॉजिट से 28 करोड़ का गबन: आरोप है कि बैंक की सेक्टर-22, नोएडा शाखा में तैनात तत्कालीन सहायक प्रबंधक राहुल शर्मा ने अपनी पत्नी, मां और अन्य लोगों के साथ मिलकर एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च फाउंडेशन के लगभग 28.07 करोड़ रुपये का गबन किया. एफआईआर के अनुसार राहुल शर्मा ने बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम में ग्राहक संबंधी विवरण बदल दिए, फर्जी तरीके से कई फिक्स्ड डिपॉजिट बंद कराए और उनकी राशि को विभिन्न माध्यमों से विभिन्न खातों में स्थानांतरित कर दिया. जांच में यह भी सामने आया कि गबन की रकम करीब 20 बैंकों के अनेक खातों में भेजी गई, जिनमें राहुल शर्मा की पत्नी भूमिका शर्मा और उनकी मां सीमा रानी के खातों में भी बड़ी रकम पहुंची. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी ने तर्क दिया कि राहुल शर्मा स्वयं बैंक प्रबंधन और पुलिस को फाउंडेशन के निदेशकों की कथित अवैध गतिविधियों की शिकायत कर चुके थे.