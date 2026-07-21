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हाईकोर्ट का फैसला: 28 करोड़ के गबन मामले में भगोड़े राहुल शर्मा और पत्नी भूमिका को राहत नहीं

हाईकोर्ट ने 28.07 करोड़ रुपये के गबन मामले में घोषित भगोड़े राहुल शर्मा और उनकी पत्नी भूमिका शर्मा की याचिका खारिज कर दी है.

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साउथ इंडियन बैंक घोटाला: यूएई भागे आरोपी राहुल शर्मा और पत्नी भूमिका शर्मा की याचिका खारिज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 10:12 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साउथ इंडियन बैंक की नोएडा शाखा में कथित 28.07 करोड़ रुपये के गबन के मामले में घोषित भगोड़े राहुल शर्मा और उनकी पत्नी भूमिका शर्मा को राहत देने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने दोनों आरोपियों द्वारा दाखिल याचिका खारिज करते हुए कहा कि जो आरोपी कानून की प्रक्रिया से बचते हुए फरार हैं और जिन्हें उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका है, वे हाईकोर्ट की अंतर्निहित असाधारण अधिकारिता का लाभ नहीं ले सकते.

कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर हाईकोर्ट साक्ष्यों का मूल्यांकन कर मिनी ट्रायल नहीं कर सकती और यदि प्रथम दृष्टया अपराध बनता है तो आरोपों की जांच और सत्यता का परीक्षण ट्रायल के दौरान ही होगा. दक्षिण भारतीय बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर एवं रीजनल हेड रंजीत आर. नायर ने 18 दिसंबर 2023 को गौतमबुद्ध नगर के सेक्टर-24 थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी.

फर्जी फिक्स्ड डिपॉजिट से 28 करोड़ का गबन: आरोप है कि बैंक की सेक्टर-22, नोएडा शाखा में तैनात तत्कालीन सहायक प्रबंधक राहुल शर्मा ने अपनी पत्नी, मां और अन्य लोगों के साथ मिलकर एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च फाउंडेशन के लगभग 28.07 करोड़ रुपये का गबन किया. एफआईआर के अनुसार राहुल शर्मा ने बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम में ग्राहक संबंधी विवरण बदल दिए, फर्जी तरीके से कई फिक्स्ड डिपॉजिट बंद कराए और उनकी राशि को विभिन्न माध्यमों से विभिन्न खातों में स्थानांतरित कर दिया.

जांच में यह भी सामने आया कि गबन की रकम करीब 20 बैंकों के अनेक खातों में भेजी गई, जिनमें राहुल शर्मा की पत्नी भूमिका शर्मा और उनकी मां सीमा रानी के खातों में भी बड़ी रकम पहुंची. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी ने तर्क दिया कि राहुल शर्मा स्वयं बैंक प्रबंधन और पुलिस को फाउंडेशन के निदेशकों की कथित अवैध गतिविधियों की शिकायत कर चुके थे.

बचाव पक्ष की दलीलें कोर्ट में खारिज: उनका कहना था कि असली गबन कंपनी के निदेशकों और अन्य बैंक अधिकारियों ने किया, जबकि राहुल शर्मा को झूठा फंसाया गया है. यह भी कहा गया कि राहुल शर्मा केवल सहायक प्रबंधक थे और उन्हें फिक्स्ड डिपॉजिट खोलने या बंद करने का अधिकार नहीं था, जबकि पत्नी भूमिका शर्मा का इस मामले से कोई संबंध नहीं है. बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि दोनों 4 दिसंबर 2023 को, एफआईआर दर्ज होने से पहले, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) चले गए थे, इसलिए उन्हें जानबूझकर फरार नहीं माना जा सकता. बैंक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सगीर अहमद ने दलील दी कि राहुल शर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपये का गबन किया और उसका बड़ा हिस्सा पत्नी के खाते में ट्रांसफर किया.

कानून से भागने वालों को राहत नहीं: जांच के दौरान दोनों आरोपियों ने सहयोग नहीं किया, जिसके बाद गैर-जमानती वारंट जारी हुए तथा उनके विरुद्ध धारा 82 और 83 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें घोषित भगोड़ा घोषित किया गया. इसलिए उनकी याचिका हाईकोर्ट में सुनवाई योग्य ही नहीं है. हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि आरोपी जांच में शामिल नहीं हुए, भारत छोड़कर चले गए और उद्घोषणा की कार्रवाई को भी कभी चुनौती नहीं दी. ऐसे में वे लगातार कानून की प्रक्रिया से बचते रहे.

ट्रायल में तय होगी गबन की सत्यता: अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि घोषित भगोड़े सामान्यतः न्यायालय से किसी प्रकार की राहत पाने के हकदार नहीं होते. अदालत ने यह भी कहा कि इस चरण पर आरोपों की सत्यता या बचाव पक्ष की दलीलों की जांच नहीं की जा सकती. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है और यह भी आरोप है कि सार्वजनिक धन आरोपियों के खातों में स्थानांतरित हुआ है. यह धन वहां क्यों पहुंचा, इसका परीक्षण साक्ष्यों के आधार पर ट्रायल में होगा, इसलिए हाईकोर्ट ने पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग अस्वीकार कर दी.

यह भी पढ़ें- इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: एडेड स्कूलों के रिटायर टीचर 1972 एक्ट के तहत ग्रेच्युटी के हकदार

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