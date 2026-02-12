ETV Bharat / state

बिकरू कांड के 9 आरोपियों को HIGH COURT से झटका, ज़मानत नामंजूर

आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे के सहयोगियों को अभी रहना होगा जेल में.

allahabad high court denies bail 9 accused bikaru case update.
बिकरू कांड के 9 आरोपियों को HIGH COURT से झटका. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 8:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: कानपुर के चर्चित बिकरू कांड (Bikaru Case) के आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से झटका मिला है. हाईकोर्ट ने इस मामले में नामजद जहान यादव सहित नौ आरोपियों की ज़मानत पर रिहा करने की मांग नामंजूर कर दी है. इन सभी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज़ है, जिसमें अपील दाखिल कर ज़मानत की मांग की गई थी. याचिकाओं पर न्यायमूर्ति वाणी रंजन अग्रवाल ने सुनवाई की.

अपीलार्थी के अधिवक्ता का कहना था कि इसी मामले में सह अभियुक्त शिव तिवारी की ज़मानत मंजूर हो चुकी है. अपीलार्थी पर भी वही आरोप है इसलिए समानता के आधार उन्हें भी ज़मानत दी जाए। वे 20 जुलाई 2020 से जेल में बंद है. ज़मानत का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने दलील दी कि पूर्व थानाध्यक्ष चौबेपुर ने अपीलार्थी और अन्य आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था.

इन सभी पर बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर आठ पुलिस वालों की हत्या करने का आरोप है. इस घटना में कई लोग घायल भी हुए और पुलिसकर्मियों के हथियार भी लूट लिए गए थे. उनके कृत्य से समाज में दहशत उत्पन्न हो गई थी. ऐसे में समानता ज़मानत देने का एकमात्र आधार नहीं है. यदि आरोपियों को ज़मानत दी जाती है तो उनके कानून की पकड़ से दूर भाग जाने की संभावना है. कोर्ट ने मामले के तथ्यों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए ज़मानत नामंजूर कर दी. इसी कड़ी में कोर्ट ने अन्य आरोपियों जयकांत चौबे, विष्णु कांत पाल, धर्मेंद्र कुमार, उमाकांत, छोटू शुक्ल, शशिकांत, राम सिंह, श्यामू बाजपेई की जमानत भी खारिज़ कर दी.


बिकरू कांड पर एक नजर: गौरतलब है कि चौबेपुर थानाक्षेत्र में जुलाई 2020 में विकास दुबे के घर दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे और उसके सहयोगियों ने हमला कर दिया था. रात के अंधेरे में पुलिस टीम को घेर कर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, जिसमें एक अधिकारी सहित आठ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और कई घायल हो गए थे. मामले का ट्रायल चल रहा है. कई आरोपी ज़मानत की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे हैं.

TAGGED:

ALLAHABAD HIGH COURT
इलाहाबाद हाईकोर्ट
बिकरू कांड
HIGH COURT NEWS
BIKARU CASE UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.