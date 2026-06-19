VDO भर्ती 2016 : 4 प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका, जुलाई के दूसरे सप्ताह तक टली सुनवाई
वीडियो भर्ती 2016 का विज्ञापन 18 जनवरी 2016 को जारी हुआ था और 12 नवंबर 2016 को परीक्षा कराई गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 10:27 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती 2016 से जुड़े विवादित प्रश्नों के मामले में सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह तक के लिए टाल दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने पवन कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.
दरअसल, इस मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. उसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में तय की है. याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा के चार प्रश्नों के उत्तरों को चुनौती दी है, जिनके चलते कट-ऑफ के करीब रहे कई अभ्यर्थियों का चयन प्रभावित हुआ है.
बता दें कि वीडियो भर्ती 2016 का विज्ञापन 18 जनवरी 2016 को जारी हुआ था और 12 नवंबर 2016 को परीक्षा कराई गई थी. परीक्षा होने के बाद आयोग ने आंसर-की जारी की, जिसके कई प्रश्नों को लेकर छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई. उसके बाद आयोग ने संशोधित आंसर-की 30 जून 2016 को जारी किया. हालांकि अभ्यर्थियों की आपत्ति को दरकिनार कर अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया. इस वजह से कई छात्र कुछ नंबरों से नौकरी पाने से चूक गए. इसके खिलाफ छात्र कोर्ट चले गए.
गौरतलब है कि इससे पहले अशोक यादव की याचिका पर एक अन्य पीठ ने इन विवादित प्रश्नों पर याची के पक्ष में फैसला देते हुए 7 दिन में परिणाम जारी करने और 15 दिन में नियुक्ति करने का आदेश दिया था. इधर अभ्यर्थियों की तरफ से एक और याचिका पवन कुमार और अन्य की ओर से दाखिल की गई है.
याचियों के अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने बताया कि सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के समक्ष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता ने बताया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण सुनवाई को टाल दिया जाए, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह नियत की है. अधिवक्ता ने यह भी बताया कि वीडीओ भर्ती 2016 में 4 प्रश्नों को लेकर मामला कोर्ट में है, जिस पर हाईकोर्ट ने एक प्रश्न पर समान अंक याची को देने का आदेश दिया है. प्रदेश सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामा में बताया गया है कि वीडीओ भर्ती 2016 में अभी 192 सीटें रिक्त हैं.
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