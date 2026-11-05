हाईकोर्ट का फैसला: पुलिस के साक्ष्य गढ़ने पर नाराजगी, मोहम्मद यासीन की गिरफ्तारी अवैध घोषित कर रिहाई का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी में अनियमितता और साक्ष्य गढ़ने पर नाराजगी जताते हुए मोहम्मद यासीन की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 10:48 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की गंभीर अनियमितताओं और साक्ष्य गढ़ने की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई. अदालत ने एक फैसले में आरोपी मोहम्मद यासीन की गिरफ्तारी को पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया है और उसे तत्काल रिहा करने का आदेश जारी किया. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे संबंधित विवेचक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 14 के तहत तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराएं. इस मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 को तय की गई है और 7 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है.
आत्महत्या के मामले में गिरफ्तारी और याची के तर्क: यह पूरा आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने मोहम्मद यासीन की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. मामले की पृष्ठभूमि यह थी कि शिकायतकर्ता की बेटी ने याची के उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पुलिस ने मोहम्मद यासीन को गिरफ्तार किया था. याची के अधिवक्ता सत्य धीर सिंह जादौन ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल को 14 सितंबर 2026 को गिरफ्तार दिखाया गया था. जबकि हकीकत यह थी कि याची 13 सितंबर को ही अपने अधिवक्ता के साथ खुद थाने पहुंचकर जांच प्रक्रिया में शामिल हुआ था और गिरफ्तारी ज्ञापन में भी पर्याप्त कारण दर्ज नहीं किए गए थे.
दस्तावेजों के मिलान में सामने आया पुलिस का खेल: राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा गया कि गिरफ्तारी के कारणों का एक अलग दस्तावेज तैयार करके उसी दिन याची को सौंप दिया गया था. हालांकि, जब कोर्ट ने पुलिस की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों और याची को दिए गए कागजातों का मिलान किया तो एक बड़ा खेल सामने आया. कोर्ट ने पाया कि याची को जो दस्तावेज दिया गया था, उसमें केवल भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 का जिक्र था. जबकि पुलिस ने अदालत में जो प्रति पेश की उसमें यह मनगढ़ंत बात जोड़ दी गई थी कि जांच में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे मृतका के आत्महत्या करने की बात साबित होती है.
साक्ष्य गढ़ने पर नाराजगी और कोर्ट के कड़े निर्देश: खंडपीठ ने कहा कि पुलिस ने रिमांड और जमानत की कार्यवाही से वंचित करने के लिए जानबूझकर साक्ष्य गढ़े हैं, जो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद गिरफ्तारी के कारण और आधार बताने की कानूनी अनिवार्यता का पालन नहीं किया गया था. इसी आधार पर अदालत ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए यासीन की फौरन रिहाई का हुक्म दिया. साथ ही, इस पूरे प्रकरण की प्रति फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक, जिला जज और संबंधित मजिस्ट्रेट को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है.
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