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हाईकोर्ट का फैसला: पुलिस के साक्ष्य गढ़ने पर नाराजगी, मोहम्मद यासीन की गिरफ्तारी अवैध घोषित कर रिहाई का आदेश

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने पर कोर्ट ने जताई गहरी नाराजगी, 16 नवंबर 2026 को होगी अगली सुनवाई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की गंभीर अनियमितताओं और साक्ष्य गढ़ने की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई. अदालत ने एक फैसले में आरोपी मोहम्मद यासीन की गिरफ्तारी को पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया है और उसे तत्काल रिहा करने का आदेश जारी किया. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे संबंधित विवेचक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 14 के तहत तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराएं. इस मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 को तय की गई है और 7 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है.

आत्महत्या के मामले में गिरफ्तारी और याची के तर्क: यह पूरा आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने मोहम्मद यासीन की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. मामले की पृष्ठभूमि यह थी कि शिकायतकर्ता की बेटी ने याची के उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पुलिस ने मोहम्मद यासीन को गिरफ्तार किया था. याची के अधिवक्ता सत्य धीर सिंह जादौन ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल को 14 सितंबर 2026 को गिरफ्तार दिखाया गया था. जबकि हकीकत यह थी कि याची 13 सितंबर को ही अपने अधिवक्ता के साथ खुद थाने पहुंचकर जांच प्रक्रिया में शामिल हुआ था और गिरफ्तारी ज्ञापन में भी पर्याप्त कारण दर्ज नहीं किए गए थे.