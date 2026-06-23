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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तारी अवैध ठहराई, रिहाई का निर्देश

एक अन्य मामले में मेरठ के नितिन राजेश को किसी अन्य मामले में वांछित न होने पर रिहा करने का आदेश.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 8:44 PM IST

4 Min Read
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजरात पुलिस द्वारा कपिल चुघ की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने दिया है. याची कपिल चुघ को पहले गुजरात पुलिस ने गत 20 अप्रैल को केंद्रीय जीएसटी एक्ट की धारा 132(1) व 132(5) के तहत गिरफ्तार किया था. वह साबरमती केंद्रीय जेल अहमदाबाद में बंद था. इसके बाद गत आठ मई को कासना थाने के बी-वारंट के आधार पर उसे गौतमबुद्ध नगर की अदालत में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी मेमो नहीं दिया गया, न याची को, न उनके बेटे को, न उनके वकील को. साथ ही गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए. न लिखित रूप में और न मौखिक रूप में. परिजनों को सूचित भी नहीं किया गया. यह विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का खुला उल्लंघन है.

कोर्ट ने कहा कि गुजरात से यूपी लाते समय किसी मजिस्ट्रेट से ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया गया. केंद्रीय जीएसटी एक्ट संपूर्ण संहिता है, जब उसके तहत अभियोजन चल रहा हो तो पुलिस द्वारा बीएनएस के तहत दूसरा मामला दर्ज करना उचित नहीं है.

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याची कानून का पालन करने वाला नागरिक नहीं है, वह गलत पते पर कंपनियां चलाता है और यदि रिहा हुआ तो अदालत में पेश नहीं होगा तथा फरार हो सकता है. यह भी कहा गया कि गुजरात में पहले ही गिरफ्तारी मेमो बन चुका था इसलिए दोबारा बनाने की जरूरत नहीं थी.

कोर्ट ने इन दलीलों को अस्वीकार करते हुए कपिल चुघ की गिरफ्तारी, हिरासत और रिमांड को अवैध एवं असंवैधानिक घोषित कर दिया और उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया. हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार कानून के अनुसार नए सिरे से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है.

गिरफ्तारी व हिरासत अवैध करार, तत्काल रिहाई का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी, हिरासत और रिमांड पूरी तरह अवैध तथा कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं पाए जाने पर मेरठ में सेंट्रल एक्साइज एक्ट में गिरफ्तार नितिन राजेश को किसी अन्य मामले में वांछित न होने पर तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. मामले के तथ्यों के अनुसार केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्त मेरठ ने नितिन राजेश को सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 की धारा 19(1)(बी) और 19(1)(i) के तहत गिरफ्तार किया था. स्पेशल सीजेएम मेरठ ने गत 14 मई को रिमांड आदेश किया था. हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के दस्तावेजों पर डिन नंबर नहीं था, जो विभाग के ही 23 दिसंबर 2019 के सर्कुलर का उल्लंघन है. जो नंबर था, वह हाथ से लिखा गया था, जो नियम विरुद्ध है.

याची पहले से ही 25 अप्रैल से जेल में था, फिर भी गिरफ्तारी के कारणों में यह तथ्य छिपाया गया. साथ ही गिरफ्तारी के आधार और विश्वास के कारण पर न तो प्रधान आयुक्त का हस्ताक्षर था, न ही मुहर. कोर्ट ने कहा कि बीएनएसएस 2023 की धारा 35(3) के तहत नोटिस भी नहीं दिया गया जबकि अपराध सात वर्ष तक की सजा वाला है और धारा 48 के तहत परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी गई.

रिमांड मजिस्ट्रेट ने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किए बगैर यांत्रिक तरीके से रिमांड आदेश कर दिया. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो याची को तत्काल रिहा किया जाए. साथ ही विभाग को यह छूट दी कि वह कानून के अनुसार नए सिरे से कार्रवाई कर सकता है.

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