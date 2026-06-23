ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तारी अवैध ठहराई, रिहाई का निर्देश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजरात पुलिस द्वारा कपिल चुघ की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने दिया है. याची कपिल चुघ को पहले गुजरात पुलिस ने गत 20 अप्रैल को केंद्रीय जीएसटी एक्ट की धारा 132(1) व 132(5) के तहत गिरफ्तार किया था. वह साबरमती केंद्रीय जेल अहमदाबाद में बंद था. इसके बाद गत आठ मई को कासना थाने के बी-वारंट के आधार पर उसे गौतमबुद्ध नगर की अदालत में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी मेमो नहीं दिया गया, न याची को, न उनके बेटे को, न उनके वकील को. साथ ही गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए. न लिखित रूप में और न मौखिक रूप में. परिजनों को सूचित भी नहीं किया गया. यह विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का खुला उल्लंघन है.

कोर्ट ने कहा कि गुजरात से यूपी लाते समय किसी मजिस्ट्रेट से ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया गया. केंद्रीय जीएसटी एक्ट संपूर्ण संहिता है, जब उसके तहत अभियोजन चल रहा हो तो पुलिस द्वारा बीएनएस के तहत दूसरा मामला दर्ज करना उचित नहीं है.

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याची कानून का पालन करने वाला नागरिक नहीं है, वह गलत पते पर कंपनियां चलाता है और यदि रिहा हुआ तो अदालत में पेश नहीं होगा तथा फरार हो सकता है. यह भी कहा गया कि गुजरात में पहले ही गिरफ्तारी मेमो बन चुका था इसलिए दोबारा बनाने की जरूरत नहीं थी.

कोर्ट ने इन दलीलों को अस्वीकार करते हुए कपिल चुघ की गिरफ्तारी, हिरासत और रिमांड को अवैध एवं असंवैधानिक घोषित कर दिया और उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया. हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार कानून के अनुसार नए सिरे से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है.

गिरफ्तारी व हिरासत अवैध करार, तत्काल रिहाई का आदेश