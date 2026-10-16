हाईकोर्ट का फैसला: 'समान काम के लिए समान वेतन' पर संविदा कर्मचारियों को साबित करनी होगी वास्तविक समानता
कोर्ट ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन का दावा करने वाले कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान कार्य, जिम्मेदारी साबित करनी होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 10:25 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि समान काम के लिए समान वेतन का दावा करने वाले संविदा कर्मचारियों को यह साबित करना होगा कि वे नियमित कर्मचारियों के समान प्रकृति, गुणवत्ता और जिम्मेदारी वाला काम कर रहे हैं. अदालत ने दो-टूक शब्दों में कहा कि केवल पदनाम समान होने मात्र से किसी कर्मचारी को नियमित कर्मियों के बराबर वेतन पाने का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता. इस व्यवस्था के साथ ही कोर्ट ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), झांसी के 265 संविदा कर्मचारियों को नियमित अकुशल कर्मचारियों के बराबर वेतन और भत्ते देने संबंधी श्रम आयुक्त का पुराना आदेश रद्द कर दिया. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पूरे मामले में सभी तथ्यों को देखकर नए सिरे से निर्णय लेने का सख्त निर्देश दिया है.
काम की वास्तविक समानता साबित करने का दायित्व कर्मचारियों पर: मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने स्पष्ट किया कि समान वेतन का दावा करने वाले कर्मचारियों को अपने काम की नियमित कर्मचारियों के काम से वास्तविक समानता खुद साबित करनी होगी और इसका पूरा दायित्व कर्मचारियों पर ही है. मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, भेल संविदा श्रमिक संघ ने उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त के समक्ष दावा किया था कि विभिन्न ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त कर्मचारी कई वर्षों से स्थायी प्रकृति का काम कर रहे हैं. संघ का तर्क था कि उनका काम भेल के नियमित कर्मचारियों के पूरी तरह समान है. इस पर पांच जनवरी 2005 को श्रम आयुक्त ने विभिन्न दस्तावेजों के आधार पर 265 संविदा कर्मचारियों को नियमित अकुशल कर्मचारियों के बराबर वेतन और भत्ते देने का निर्देश दे दिया था.
भेल की याचिका और सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों का हवाला: भेल प्रबंधन ने श्रम आयुक्त के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. कंपनी की ओर से दलील दी गई कि श्रम आयुक्त ने काम की वास्तविक प्रकृति, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण और जिम्मेदारियों के अंतर का उचित मूल्यांकन किए बिना ही आदेश जारी कर दिया था. हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध 'स्टेट ऑफ पंजाब बनाम जगजीत सिंह' मामले में निर्धारित कानूनी सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि समान वेतन के दावे के लिए वास्तविक कार्य की समानता साबित होना बेहद जरूरी है. अदालत ने पाया कि अभिलेखों में दोनों वर्ग के कर्मचारियों के काम की प्रकृति, गुणवत्ता और जिम्मेदारियों की पर्याप्त तुलनात्मक जांच नहीं की गई थी.
छह महीने के भीतर नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश: हाईकोर्ट ने कहा कि केवल दस्तावेजों का उल्लेख कर देना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि आदेश में स्पष्ट कारण दर्ज होने चाहिए और यह विश्लेषण होना चाहिए कि समान वेतन देने के कानूनी मानदंड पूरे होते हैं या नहीं. इन्हीं मजबूत आधारों पर हाईकोर्ट ने श्रम आयुक्त के उस पुराने आदेश को पूरी तरह खारिज कर दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने श्रम आयुक्त को निर्देश दिया कि फैसले की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से छह महीने के भीतर सभी प्रासंगिक तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करके नया और न्यायसंगत आदेश पारित करें.
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