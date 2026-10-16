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हाईकोर्ट का फैसला: 'समान काम के लिए समान वेतन' पर संविदा कर्मचारियों को साबित करनी होगी वास्तविक समानता

केवल पदनाम समान होने से नहीं मिलेगा समान वेतन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि समान काम के लिए समान वेतन का दावा करने वाले संविदा कर्मचारियों को यह साबित करना होगा कि वे नियमित कर्मचारियों के समान प्रकृति, गुणवत्ता और जिम्मेदारी वाला काम कर रहे हैं. अदालत ने दो-टूक शब्दों में कहा कि केवल पदनाम समान होने मात्र से किसी कर्मचारी को नियमित कर्मियों के बराबर वेतन पाने का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता. इस व्यवस्था के साथ ही कोर्ट ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), झांसी के 265 संविदा कर्मचारियों को नियमित अकुशल कर्मचारियों के बराबर वेतन और भत्ते देने संबंधी श्रम आयुक्त का पुराना आदेश रद्द कर दिया. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पूरे मामले में सभी तथ्यों को देखकर नए सिरे से निर्णय लेने का सख्त निर्देश दिया है.

काम की वास्तविक समानता साबित करने का दायित्व कर्मचारियों पर: मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने स्पष्ट किया कि समान वेतन का दावा करने वाले कर्मचारियों को अपने काम की नियमित कर्मचारियों के काम से वास्तविक समानता खुद साबित करनी होगी और इसका पूरा दायित्व कर्मचारियों पर ही है. मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, भेल संविदा श्रमिक संघ ने उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त के समक्ष दावा किया था कि विभिन्न ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त कर्मचारी कई वर्षों से स्थायी प्रकृति का काम कर रहे हैं. संघ का तर्क था कि उनका काम भेल के नियमित कर्मचारियों के पूरी तरह समान है. इस पर पांच जनवरी 2005 को श्रम आयुक्त ने विभिन्न दस्तावेजों के आधार पर 265 संविदा कर्मचारियों को नियमित अकुशल कर्मचारियों के बराबर वेतन और भत्ते देने का निर्देश दे दिया था.