इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: रेल हादसे के पीड़ितों को मिलेगी मुआवजे की पूरी रकम
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि रेल दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजे की 90% रकम फिक्स्ड डिपॉजिट में रखना सही नहीं है, पूरी राशि तुरंत दी जाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 9:53 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेल हादसों में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और घायलों को मिलने वाले मुआवजे पर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मुआवजे की 90 फीसदी रकम फिक्स्ड डिपॉजिट में रखकर सिर्फ 10 फीसदी तुरंत देना बिल्कुल सही नहीं है. साक्षरता या आर्थिक स्थिति के आधार पर मुआवजा पाने वालों के बीच कोई भेद नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने रेलवे दुर्घटना मुआवजा नियम-1990 के संबंधित नियमों को सीमित अर्थ में लागू करने के निर्देश दिए हैं.
नियमों को दी गई थी कोर्ट में चुनौती: न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने राम नरेश सिंह और पांच अन्य समेत 18 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. इन याचिकाओं में मुआवजा नियमों की धाराओं को संविधान के अनुच्छेदों के विपरीत बताते हुए चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि रेलवे दावा अधिकरण से मुआवजा मिलने के बाद पूरी रकम पर इस तरह रोक नहीं लगनी चाहिए. मामले से जुड़े याचिकाकर्ताओं के परिजन रेल हादसों में मारे गए थे या वे खुद गंभीर रूप से घायल हुए थे.
बैंक खाते आधार से जुड़े हैं: अधिकरण ने पहले मुआवजा मंजूर करते हुए सिर्फ 10 फीसदी रकम जारी की थी और बाकी राशि बैंक के एफडी खाते में रखने का निर्देश दिया था. इसी व्यवस्था के खिलाफ पीड़ित हाईकोर्ट पहुंचे थे. हाईकोर्ट ने पाया कि नियमों में साक्षरता और आर्थिक स्थिति के नाम पर दावेदारों में अंतर किया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि आज के समय में सभी बैंक खाते आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से जुड़े हुए हैं.
अशिक्षित होने पर पैसा रोकना गलत: ऐसे में केवल अशिक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर होने के आधार पर किसी को अपनी रकम संभालने में असमर्थ मानना ठीक नहीं है. कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि हादसे में अधिकतम 8 लाख रुपये तक का मुआवजा तय होता है. ऐसे में सिर्फ 80 हजार रुपये देकर 7.20 लाख रुपये तीन साल के लिए एफडी में रखना अनुचित है. दावेदार की व्यक्तिगत जरूरतों का आकलन अधिकरण इस तरीके से नहीं कर सकता.
कानून का मकसद सहायता देना है: अदालत ने साफ किया कि इस कानून का मकसद पीड़ितों को सहायता देना है, उनकी मदद रोकना नहीं. मुख्य कानून से मिले फायदों को छोटे-मोटे नियमों के सहारे सीमित नहीं किया जाना चाहिए. नियम हमेशा कानून को बेहतर तरीके से लागू करने और उसका उद्देश्य पूरा करने के लिए बनते हैं. हाईकोर्ट ने नियमों को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उनका सीमित और सही अर्थ तय किया है.
नाबालिगों को छोड़कर सबको मिलेगा पैसा: अब अधिकरण को पुरस्कार की पूरी रकम दावेदार को देनी होगी, सिर्फ नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ मामलों को छोड़कर यह लागू रहेगा. यदि दावेदार का पहले से सत्यापित व्यक्तिगत बैंक खाता नहीं है, तो राष्ट्रीयकृत बैंक में नया खाता खोला जाएगा. इस नए खाते से चेक या निकासी फॉर्म के जरिए आसानी से पैसा निकाला जा सकेगा. कोर्ट ने सभी याचिकाओं को स्वीकार करते हुए बालिगों को पूरी मुआवजा राशि तत्काल जारी करने का आदेश दिया है. एफडी में फंसी पुरानी रकम भी अब तुरंत दावेदारों को सौंपी जाएगी.
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