ETV Bharat / state

पंचनामा रिपोर्ट पर गवाह के हस्ताक्षर न होने से अमान्य नहीं होगी उसकी गवाही : हाईकोर्ट

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में एक अपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए कहा है कि चश्मदीद गवाही की गवाही को सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि पंचनामा रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं. कोर्ट ने 1998 के एक चर्चित हत्या मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की.

न्यायमूर्ति सलील कुमार राय और न्यायमूर्ति अजय कुमार-द्वितीय की खंडपीठ ने कहा कि कानून में कहीं भी यह अनिवार्य नहीं है कि पंचनामा रिपोर्ट में एफआईआर का विवरण, आरोपियों के नाम, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के नाम या उनके बयानों का सार दर्ज किया जाए, अथवा उस पर प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के हस्ताक्षर कराए जाएं.

मामला वर्ष 1998 में हुई गाजियाबाद के धौलाना पुलिस थाना क्षेत्र में हुई एक दिनदहाड़े हत्या से जुड़ा है. अभियोजन के अनुसार, मृतक के पिता महीपाल सिंह और गांव के एक अन्य व्यक्ति के बीच वर्ष 1972 से भूमि विवाद चल रहा था. बाद में महीपाल सिंह मुकदमा जीत गए और अदालत की नीलामी में आरोपियों के परिवार की पुश्तैनी जमीन खरीद ली.

इसी कारण दोनों पक्षों के बीच गहरी दुश्मनी पैदा हो गई. 10 अप्रैल 1998 की सुबह मृतक जगपाल सिंह अपने बहनोई श्री ओम के साथ साइकिल से वकील से मिलने जा रहा था. रास्ते में चार लोगों ने उन पर हमला कर दिया. अभियोजन के अनुसार, आरोपियों ने पहले लाठियों से हमला किया और बाद में तमंचों तथा चाकुओं से वार कर जगपाल सिंह की हत्या कर दी.

ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. बाद में अपील लंबित रहने के दौरान तीन सह-आरोपियों की मृत्यु हो गई और हाइकोर्ट के समक्ष केवल प्रवेश नामक आरोपी की अपील शेष रह गई. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि मृतक के पिता और बहनोई घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि उनके हस्ताक्षर पंचनामा रिपोर्ट और बरामदगी संबंधी दस्तावेजों में नहीं हैं.

हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के तहत पंचनामा का उद्देश्य केवल मृत्यु के कारण और परिस्थितियों का पता लगाना होता है. इसमें प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के नाम या उनके बयान दर्ज करना आवश्यक नहीं है. अदालत ने कहा कि किसी गवाह का नाम पंचनामा रिपोर्ट में न होना उसकी गवाही को अविश्वसनीय नहीं बनाता.