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हाईकोर्ट का आदेश: कोविड ड्यूटी में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कोविड महामारी के दौरान सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जान गंवाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि से वंचित नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने एक पुलिसकर्मी के परिवार को राहत प्रदान करते हुए प्रदेश सरकार की पुनर्विचार अर्जी को खारिज कर दिया है. हेड कांस्टेबल विजय बहादुर सिंह की पत्नी कृष्णा सिंह ने इस मामले में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें मुआवजे का हकदार माना था. हाईकोर्ट ने दो नवंबर 2023 के अपने पूर्व आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को 11 अप्रैल 2020 के शासनादेश के तहत 50 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है.

सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये पर कोर्ट की टिप्पणी: सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के दोहरे मापदंडों पर कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि एक मामले में लाभ देना और समान परिस्थितियों वाले दूसरे मामले में वित्तीय बोझ का हवाला देकर मना करना भेदभावपूर्ण है. एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार को अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए. कोर्ट ने चंपा देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में पहले दिए गए आदेश का संदर्भ देते हुए यह राहत प्रदान की है.