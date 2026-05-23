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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर डीएम अनुपम शुक्ल को जारी किया नोटिस, अवमानना मामले में मांगा जवाब

सांसद अफजाल अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की 18 दुकानें रिलीज करने के आदेश का पालन न करने पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी की.

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गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त हुई थीं दुकानें, हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद भी गाजीपुर प्रशासन की टालमटोल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 7:39 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद अफजाल अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की दुकानों के रिलीज से जुड़े अवमानना मामले में गाजीपुर के डीएम अनुपम शुक्ल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उन्हें आदेश का अनुपालन न करने पर सख्त लहजे में स्पष्टीकरण देने को कहा है. इसके साथ ही मामले पर अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख तय करते हुए इसे शीर्ष दस मुकदमों में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने मंसूर अंसारी की अवमानना याचिका पर उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनकर दिया है.

नए जिलाधिकारी बनाए गए पक्षकार: पूर्व में इस कानूनी मामले में गाजीपुर के तत्कालीन डीएम अविनाश कुमार को मुख्य पक्षकार बनाया गया था. गाजीपुर में नए डीएम की तैनाती होने के कारण अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने उन्हें नया पक्षकार बनाने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया. कोर्ट ने नए डीएम को पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय से वर्तमान डीएम अनुपम शुक्ल को विपक्षी संख्या-2 के रूप में याचिका में शामिल करने को कहा. इसके पूर्व एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि गाजीपुर के डीएम ने 26 दिसंबर 2023 के आदेश से सपा सांसद अफजाल अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की 18 दुकानें गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर ली थीं.

विशेष अदालत ने खारिज की थी अर्जी: मंसूर अंसारी ने इस जब्ती की कार्रवाई के विरुद्ध गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था, जो बाद में खारिज हो गया. इसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने गत 12 मार्च को विशेष अदालत गैंगस्टर एक्ट और डीएम गाजीपुर के आदेशों को पूरी तरह निरस्त करते हुए जब्त संपत्ति को तुरंत रिलीज करने का निर्देश दिया. मंसूर अंसारी द्वारा दाखिल अवमानना याचिका में सीधा आरोप है कि हाईकोर्ट के इस स्पष्ट आदेश का अनुपालन स्थानीय प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है. इसी को आधार बनाकर उच्च न्यायालय ने गाजीपुर प्रशासन के खिलाफ यह कड़ा रुख अपनाया है.

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