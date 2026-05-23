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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर डीएम अनुपम शुक्ल को जारी किया नोटिस, अवमानना मामले में मांगा जवाब

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद अफजाल अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की दुकानों के रिलीज से जुड़े अवमानना मामले में गाजीपुर के डीएम अनुपम शुक्ल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उन्हें आदेश का अनुपालन न करने पर सख्त लहजे में स्पष्टीकरण देने को कहा है. इसके साथ ही मामले पर अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख तय करते हुए इसे शीर्ष दस मुकदमों में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने मंसूर अंसारी की अवमानना याचिका पर उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनकर दिया है.

नए जिलाधिकारी बनाए गए पक्षकार: पूर्व में इस कानूनी मामले में गाजीपुर के तत्कालीन डीएम अविनाश कुमार को मुख्य पक्षकार बनाया गया था. गाजीपुर में नए डीएम की तैनाती होने के कारण अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने उन्हें नया पक्षकार बनाने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया. कोर्ट ने नए डीएम को पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय से वर्तमान डीएम अनुपम शुक्ल को विपक्षी संख्या-2 के रूप में याचिका में शामिल करने को कहा. इसके पूर्व एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि गाजीपुर के डीएम ने 26 दिसंबर 2023 के आदेश से सपा सांसद अफजाल अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की 18 दुकानें गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर ली थीं.