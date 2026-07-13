हाईकोर्ट का फैसला: आपसी सहमति से लंबे समय तक बने संबंध रेप नहीं, शादी का वादा टूटना धोखाधड़ी नहीं
हाईकोर्ट ने कहा, बालिगों के बीच सहमति से लंबे समय तक बने शारीरिक संबंध को शादी का वादा टूटने पर रेप नहीं माना जा सकता.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 10:51 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि आपसी सहमति से बालिगों के बीच लंबे समय तक चले शारीरिक संबंधों को शादी का वादा पूरा न होने पर रेप नहीं कहा जा सकता, खासकर तब जब मूल विवाद मुख्य रूप से सिविल और आर्थिक प्रकृति का हो. यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय ने आपराधिक अपीलों को स्वीकार करते हुए दिया है. साथ ही आरोपी सौरभ पाल सिंह को आईपीसी की धारा 376, 420, 406, 504 व 506, और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत सभी आरोपों से बरी कर दिया. कोर्ट ने प्रयागराज के स्पेशल जज (एससी/एसटी एक्ट) के उन आदेशों को रद्द किया, जिनमें याची की डिस्चार्ज अर्ज़ी खारिज कर दी गई थी और उसके खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए थे.
शोषण और धोखाधड़ी का आरोप: इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अध्ययनरत दलित युवती ने एफआईआर में आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ करीबी संबंध बनाए. उससे शादी करने का वादा किया और उस झूठे भरोसे पर लंबे समय तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने रेस्टोरेंट का बिज़नेस शुरू करने के बहाने उसका एटीएम कार्ड, स्कॉलरशिप का पैसा, गहने और 15 लाख रुपये ले लिए. साथ ही बिज़नेस स्थापित होने के बाद शादी करने से इनकार कर दिया, बातचीत बंद कर दी और उसकी पत्नी व परिवार के सदस्यों ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी तथा जानबूझकर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उसका अपमान किया.
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला: यह भी आरोप लगाया गया कि उसने पांच-पांच लाख रुपये के दो चेक दिए लेकिन वे बाउंस हो गए. चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपी ने ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज अर्ज़ी दाखिल की, जो खारिज हो गई. इस पर यह अपील दाखिल कर तर्क दिया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री, भले ही उसे उसकी वास्तविक स्थिति में और पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाए, तो भी उन अपराधों के ज़रूरी तत्व सामने नहीं आते जिनके लिए आरोप लगाए गए. कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान में शिकायतकर्ता ने माना कि उसके और अपीलार्थी के बीच कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं था लेकिन शारीरिक संबंध बने क्योंकि वे दोस्त या जान-पहचान वाले थे.
चेक बाउंस पर भी नहीं हुई कार्रवाई: इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 161 के पहले के बयान से पता चलता है कि शारीरिक संबंध 2014 से थे. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए दोहराया कि शादी के झूठे वादे के आधार पर किसी व्यक्ति पर रेप का मुकदमा चलाने के लिए यह साबित होना चाहिए कि वादा करते समय ही वह झूठा था और बुरी नीयत से किया गया था. कोर्ट ने शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए पैसों से जुड़े आरोपों पर कहा कि महिला ने खुद कहा था कि 15 लाख रुपये खास तौर पर बिज़नेस चलाने के लिए दिए गए थे. बाद में वादा पूरा न कर पाना किसी सिविल लेन-देन को धोखाधड़ी के आपराधिक अपराध में नहीं बदलता है.
एससी/एसटी एक्ट के दुरुपयोग पर कोर्ट का रुख: ज़्यादा रकम वाले दो चेक बाउंस होने के बावजूद, शिकायतकर्ता ने न तो एनआई एक्ट के तहत कोई कार्रवाई शुरू की और न ही किसी सक्षम अदालत में पैसे की वसूली के लिए कोई मुकदमा किया. कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि सिर्फ इसलिए एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं बनता कि पीड़ित व्यक्ति अनुसूचित जाति से है. अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अपराध खासतौर पर पीड़ित की जातिगत पहचान के आधार पर किया गया था.
रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे जाति-आधारित मंशा या संबंध का पता चले. कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि विवाद मुख्य रूप से दीवानी व वित्तीय प्रकृति का है और शादी के झूठे वादे के आधार पर रेप के आरोप उपलब्ध सबूतों से प्रथम दृष्टया साबित नहीं होते हैं.
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