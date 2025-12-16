ETV Bharat / state

'पहली शादी समाप्त नहीं तो पार्टनर से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती महिला', इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनााया. कहा कि अगर किसी महिला की पहली शादी अभी समाप्त नहीं हुई है तो वह अपने साथ रहने वाले पार्टनर से सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती है.

कोर्ट ने कहा कि शादी जैसा लंबा रिश्ता भी उसे 'पत्नी' का कानूनी दर्जा नहीं देता, अगर उसने अपने पहले पति से तलाक नहीं लिया है. न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने कहा कि अगर समाज में ऐसी प्रथा की इजाजत दी जाती है, जहां एक महिला कानूनी तौर पर एक आदमी से शादीशुदा रहती है.

फिर भी पहली शादी खत्म किए बिना दूसरे आदमी के साथ रहती है, उसके बाद दूसरे आदमी से मेंटेनेंस मांगती है तो सीआरपीसी की धारा 125 का मकसद और पवित्रता खत्म हो जाएगी. शादी की संस्था अपनी कानूनी और सामाजिक अखंडता खो देगी.

ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी गई थी चुनौती : कोर्ट ने एक महिला द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की. याचिका में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसने उसकी भरण पोषण याचिका खारिज कर दी थी. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने जून 2009 में विपक्षी से शादी की थी, जब उसने बताया था कि उसने अगस्त 2005 में एक समझौते के जरिए अपनी पहली पत्नी से संबंध खत्म कर लिए.

10 साल तक पति-पत्नी की तरह रहे : उसने बताया कि वे लगभग 10 वर्षों तक पति-पत्नी की तरह साथ रहे. उसकी पत्नी के तौर पर उसका स्टेटस उसके आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है. उसने आरोप लगाया कि 10 साल बाद मार्च 2018 में उसके साथ क्रूरता की गई. उसे छोड़ दिया गया, इसलिए उसे भरण पोषण के लिए कोर्ट जाना पड़ा.