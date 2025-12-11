ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी; बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बार एसोसिएशनों के चुनावों को सीधे नियंत्रित करने का अधिकार नहीं

बनारस बार एसोसिएशन चुनाव के संभावित प्रत्याशी ने चुनाव पर रोक लगाने के निर्देश को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 8:46 PM IST

प्रयागराज : बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिकारों को लेकर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की. अपने आदेश में कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास अधिवक्ता अधिनियम के तहत यूपी बार काउंसिल को सामान्य निर्देश देने का अधिकार है, लेकिन उसे जिला बार एसोसिएशनों के चुनावों को सीधे नियंत्रित करने करने का अधिकार नहीं है.

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यूपी बार काउंसिल के पास भी अपने निर्देशों का पालन कराने के लिए जिला बार एसोसिएशनों पर वैधानिक अधिकार नहीं है.

कोर्ट ने कहा कि जिला बार एसोसिएशनों के चुनाव अपने बाइलॉज से शासित होते हैं. इन परिस्थितियों में कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए संबंधित बार एसोसिएशन को अपने बाइलॉज के अनुसार अपना चुनाव आयोजित करने की अनुमति दे दी.

यह भी कहा कि यूपी बार काउंसिल के चुनाव भी अधिसूचित किए गए हैं, इसलिए बार एसोसिएशन के चुनावों के कार्यक्रम को अधिसूचित करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि यूपी बार काउंसिल एवं बार एसोसिएशन के चुनाव कार्यक्रम के बीच कोई टकराव न हो. दोनों चुनावों के बीच 10 दिन का अंतर अवश्य होना चाहिए.

​यह आदेश न्यायमूर्ति ​अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने बनारस बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पद के संभावित प्रत्याशी मो. आरिफ सिद्दीकी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया.

​याचिका में यूपी बार काउंसिल के उस निर्देश को चुनौती दी गई थी, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश पर राज्य के सभी बार एसोसिएशनों को नवंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच चुनाव आयोजित करने से रोक दिया गया था. यह रोक यूपी बार काउंसिल के चुनाव के साथ टकराव से बचने के लिए लगाई गई थी.

