जमानत के बाद केस लटकाने वाले वादकारियों की अब खैर नहीं, वकीलों के पेश न होने पर हाईकोर्ट नाराज
हाईकोर्ट ने आपराधिक अपील में जमानत लेने और उसके बाद वकीलों को बहस में पेश न होने का निर्देश देने वाले वादकारी की आलोचना की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 10:46 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक अपीलों में जमानत पाने के बाद वकीलों को बहस में पेश न होने का निर्देश देने वाले वादकारियों की 'खराब आदत' की कड़ी निंदा की है. न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा कि अक्सर अदालती देरी के लिए बार और बेंच को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि वादकारी की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया जाता है. कोर्ट के अनुसार, यह गलतफहमी है कि वादकारी हमेशा एक लाचार व्यक्ति होता है, जबकि असलियत में कई बार वे जानबूझकर कार्यवाही को धीमा करने की कोशिश करते हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि अब समय आ गया है जब वादकारियों को उनके व्यवहार के लिए 'आईना' दिखाया जाए.
राम नारायण की अपील पर सुनवाई: यह तल्ख टिप्पणी राम नारायण नामक व्यक्ति की आपराधिक अपील पर सुनवाई के दौरान सामने आई. अपीलार्थी को 8 जनवरी 2025 को जमानत मिली थी और कोर्ट ने मामले की समयबद्ध सुनवाई के लिए पेपर-बुक तैयार करने के निर्देश दिए थे. हालांकि, जब 30 जनवरी को सुनवाई की बारी आई, तो अपीलार्थी की ओर से कोई वकील उपस्थित नहीं हुआ. इसके बाद 18 मार्च को पुनः सुनवाई के दौरान भी वकील गैरहाजिर रहे, जिसे हाईकोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया.
वकीलों को मुवक्किल के निर्देश: कोर्ट ने गौर किया कि जब मुवक्किल स्वयं वकीलों को पेश न होने का निर्देश देते हैं, तो इसके लिए केवल वकीलों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. एक वकील कोर्ट का अफसर होने के साथ-साथ अपने मुवक्किल के निर्देशों से भी बंधा होता है और वह उसकी मर्जी के बिना बहस आगे नहीं बढ़ा सकता. हालांकि सिद्धांत रूप में वकील की अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपराधिक मामलों में वादकारी को अपनी पसंद के वकील द्वारा प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार है. यदि पक्षकार खुद ही केस टालना चाहे, तो कोर्ट के पास मेरिट पर बहस के लिए मजबूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता.
राम नारायण के खिलाफ वारंट जारी: इस मामले को टालमटोल की रणनीति का उदाहरण मानते हुए हाईकोर्ट ने अपीलार्थी राम नारायण के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है. कोर्ट ने उसे सीजेएम सोनभद्र के समक्ष सरेंडर करने और 20 हजार रुपये का पर्सनल बॉन्ड व प्रतिभू भरने का आदेश दिया है. साथ ही, सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि वारंट की तामील बिना किसी त्रुटि के सुनिश्चित की जाए. कोर्ट ने चेतावनी दी कि पुलिस की ओर से यह रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए कि अपीलार्थी मिला नहीं, अन्यथा इसे गंभीरता से लिया जाएगा.
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