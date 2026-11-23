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ड्राइंग रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, चित्रकूट के DM और SDM से मांगा स्पष्टीकरण

कार्यालय की जगह ड्राइंग रूम से क्यों जुड़े एसडीएम न्यायिक? जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने जताई आपत्ति. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चित्रकूट के एसडीएम न्यायिक के कार्यालय की बजाय घर के ड्राइंग रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने पर कड़ी आपत्ति जताई है. कोर्ट ने इसे लेकर एसडीएम और डीएम दोनों से स्पष्टीकरण मांगा है. न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने पूछा है कि जब एसडीएम को हाईकोर्ट के सामने पेश होना था तो उन्हें अपने ड्राइंग रूम से जुड़ने की अनुमति क्यों दी गई. एसडीएम ने बताया कि उनके घर पर इंटरनेट की सुविधा बेहतर थी और वह डीएम की अनुमति से घर के ड्राइंग रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे.

डीएम को सतर्क किया, प्रमुख सचिव को जाएगी कॉपी: कोर्ट इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ. कोर्ट ने कहा कि एसडीएम के कार्यालय में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी तो डीएम उन्हें अपने कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की अनुमति दे सकते थे, और साथ ही दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है. कोर्ट ने आदेश की कॉपी पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव को भेजने का निर्देश दिया है, ताकि एसडीएम का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उनके खिलाफ जांच शुरू करने पर विचार हो सके. कोर्ट ने डीएम को भी सरकारी अधिकारियों के न्यायालय में पेश होने के तौर-तरीकों को लेकर सतर्क किया और कहा कि डीएम की जिम्मेदारी है कि अधिकारियों को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होते समय आवश्यक शिष्टाचार व मर्यादा का पालन करने की सलाह दें.

चुनाव याचिका से जुड़ा है पूरा मामला: यह मामला सुनील की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया. सुनील निर्वाचित प्रधान हैं और उन्होंने चुनाव में पराजित प्रत्याशी की चुनाव याचिका के आदेशों को चुनौती दी थी. चुनाव याचिका को पांच जुलाई 2024 के विस्तृत आदेश से खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद पराजित प्रत्याशी ने 25 जुलाई 2024 को पुनर्विचार प्रार्थना पत्र दाखिल किया. एक अप्रैल 2025 को इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए चुनाव याचिका खारिज करने वाला पुराना आदेश महज पांच पंक्तियों के आदेश से रद्द कर दिया गया. दोबारा रद्द करने का कानूनी आधार नहीं बता सके: हाईकोर्ट ने पाया कि एक अप्रैल 2025 के आदेश में पुनर्विचार प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताया गया और यहां तक कि यह भी दर्ज नहीं था कि संबंधित पक्षों को सुना गया था या नहीं. इसके बाद पुनर्विचार प्रार्थना पत्र पर दोबारा सुनवाई हुई और 30 जुलाई 2025 को एक अन्य आदेश से पुनर्विचार प्रार्थना पत्र फिर स्वीकार कर लिया गया. इस बार आदेश में कुछ कारण भी दिए गए और पहले के आदेश को रद्द कर दिया गया. हाईकोर्ट ने पूछा कि जिस आदेश को पहले ही रद्द किया जा चुका था, उसे दोबारा किस आधार पर रद्द किया गया, लेकिन इस प्रश्न का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया.