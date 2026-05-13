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"5 साल तक के बच्चे की प्राकृतिक संरक्षक मां", इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सौंपी बच्चे की कस्टडी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, पेट दर्द की मेडिकल पर्चियों के आधार पर किसी मां को शराबी या मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं माना जा सकता.

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पुलिस कांस्टेबल पिता पर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, बच्चे को जबरन अलग करने पर जताई नाराजगी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 9:56 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पेट दर्द के इलाज से जुड़ी मेडिकल पर्चियों के आधार पर किसी महिला को शराब की आदी या मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं माना जा सकता. अदालत ने कहा कि ऐसे आधार पर किसी मां को उसके बच्चे की अभिरक्षा (कस्टडी) से वंचित नहीं किया जा सकता. न्यायमूर्ति संदीप जैन ने यह टिप्पणी करते हुए एक नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा उसकी मां को सौंपने का आदेश दिया. अदालत ने कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि पांच वर्ष तक की आयु के बच्चे की प्राकृतिक संरक्षक केवल मां ही होती है.

पिता के आरोपों को किया खारिज: यह मामला एक याचिका से जुड़ा था, जिसमें मां ने आरोप लगाया था कि बच्चे के पिता ने उसे जबरन अपने से अलग कर लिया है. सुनवाई के दौरान पिता की ओर से यह दावा किया गया कि मां शराब की आदी है और उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है. अपने दावों के समर्थन में पिता ने अदालत के समक्ष कुछ मेडिकल पर्चियां भी पेश की थीं. हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि उन पर्चियों में केवल पेट दर्द का जिक्र था और डॉक्टर ने केवल मसालेदार भोजन से बचने की सलाह दी थी.

शारीरिक-मानसिक फिटनेस पर टिप्पणी: अदालत ने कहा कि किसी भी मेडिकल दस्तावेज में यह कहीं नहीं लिखा गया कि महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ है या शराब के नशे की आदी है. हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, “इन मेडिकल पर्चियों के आधार पर यह कतई नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता बच्चे की देखभाल करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्य है.” कोर्ट ने दोहराया कि कानून के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे की अभिरक्षा मां को ही दी जानी चाहिए. अदालत का मानना था कि शुरुआती वर्षों में बच्चे की भावनात्मक और पोषण संबंधी जरूरतों को मां ही बेहतर ढंग से पूरा कर सकती है.

पिता के आचरण पर कड़ी नाराजगी: अदालत ने यह भी पाया कि मां वर्तमान में अपने माता-पिता के साथ रह रही है और पति द्वारा उसे कोई भरण-पोषण नहीं दिया जा रहा है. सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि पिता ने दूसरी शादी कर ली है और वह दूसरी महिला के साथ रह रहा है. हाईकोर्ट ने माना कि पिता ने बाल कल्याण समिति के स्पष्ट आदेश के बावजूद जबरन बच्चे को मां से अलग किया था. कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि पिता, जो एक पुलिस कांस्टेबल है, को जौनपुर के सीनियर पुलिस अधीक्षक द्वारा पहले ही निलंबित किया जा चुका है.

पिता को अदालत के आदेशों की परवाह नहीं: अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पिता का व्यवहार दिखाता है कि उसे अदालत के आदेशों की कोई परवाह नहीं है. यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है क्योंकि वह एक अनुशासित बल (पुलिस) का सदस्य है. इन सभी तथ्यों और टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने मां की याचिका स्वीकार करते हुए बच्चे की अभिरक्षा उसे सौंप दी. हालांकि, अदालत ने मानवीय आधार पर पिता को समय-समय पर बच्चे से मिलने का अधिकार भी दिया है.

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