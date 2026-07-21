ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने 3.5 साल के मासूम की कस्टडी मां को सौंपी, कहा- 5 वर्ष से कम उम्र में मां का अधिकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे का मां गरिमा शर्मा के साथ रहना ही सर्वोत्तम हित में है.

Photo Credit: ETV Bharat
हाई सैलरी नहीं, बच्चे का भावनात्मक हित सर्वोपरि: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बच्चे की कस्टडी पर रुख. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 10:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साढ़े तीन वर्षीय बच्चे की अभिरक्षा उसकी मां को सौंपते हुए कहा है कि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे की कस्टडी सामान्यतः मां के पास ही रहनी चाहिए, जब तक कि उसे इस अधिकार से वंचित करने वाली कोई ठोस परिस्थिति न हो. अदालत ने कहा कि बच्चे के सर्वोच्च हित को देखते हुए फिलहाल उसकी मां के साथ रहना ही सबसे उपयुक्त है. न्यायमूर्ति संदीप जैन ने यह आदेश गरिमा शर्मा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. अदालत के निर्देश पर मां गरिमा शर्मा, पिता आकाश शर्मा और साढ़े तीन वर्षीय बेटा रुद्र पाराशर कोर्ट में उपस्थित हुए.

अदालत में माता-पिता ने दी दलीलें: न्यायालय ने तीनों से अलग-अलग बातचीत कर बच्चे के भावनात्मक जुड़ाव और उसके हितों का आकलन किया. सुनवाई के दौरान पिता आकाश शर्मा ने बताया कि वह दिल्ली में विश्व बैंक में कार्यरत हैं और करीब 4.5 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन पाते हैं. उन्होंने कहा कि बच्चे का दाखिला फरीदाबाद के स्कूल में कराया गया है और उसे वहीं से लाया गया था, इसलिए हाईकोर्ट के पास इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है. उन्होंने यह भी दलील दी कि गरिमा शर्मा मुंबई में नौकरी करती हैं, इसलिए वह बच्चे की व्यक्तिगत देखभाल नहीं कर सकेंगी.

पिता की क्षेत्राधिकार संबंधी दलीलें खारिज: वहीं, गरिमा शर्मा ने अदालत को बताया कि अप्रैल 2026 तक बेटा उनके साथ गाजियाबाद में रह रहा था और उन्होंने ही उसका स्कूल में दाखिला कराया था. उनका आरोप था कि पति बिना उनकी जानकारी और सहमति के बच्चे को अपने साथ ले गए. उन्होंने बताया कि वह मुंबई में पर्यावरण अभियंता हैं और लगभग 80 हजार रुपये प्रतिमाह कमाती हैं. नौकरी के दौरान उनके माता-पिता बच्चे की देखभाल करेंगे और इसके लिए वे मुंबई में उनके साथ रहने को तैयार हैं.

बच्चे को भारत से बाहर ले जाने पर रोक: अदालत ने बच्चे से भी बातचीत की. न्यायालय ने पाया कि बच्चा माता-पिता दोनों को पहचानता है, लेकिन अपनी मां के साथ अधिक सहज, सुरक्षित और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करता है. जब बच्चे को मां की गोद में बैठाया गया तो वह पूरी तरह सहज दिखाई दिया और उसके व्यवहार से दोनों के बीच गहरा भावनात्मक लगाव स्पष्ट हुआ. अदालत ने कहा कि इतनी कम उम्र के बच्चे की राय निर्णायक नहीं मानी जा सकती, लेकिन उसका व्यवहार यह दर्शाता है कि वह मां के साथ सुरक्षित महसूस करता है.

कानूनी प्रावधानों के तहत कस्टडी का स्थानांतरण: क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि बच्चा पहले गाजियाबाद में मां के साथ रह रहा था, वहीं उसका स्कूल में दाखिला हुआ था और 3 अप्रैल 2026 को वहीं से उसे पिता अपने साथ ले गए. इसके अलावा, 15 मई 2026 को विजय नगर थाने में दोनों पक्षों के बीच बच्चे की कस्टडी को लेकर समझौता भी हुआ था. इसलिए कार्रवाई का एक हिस्सा उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ और इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस याचिका की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है. अदालत ने हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6(A) का हवाला देते हुए कहा कि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे की अभिरक्षा सामान्यतः मां के पास रहती है.

पिता के लिए मिलने के अधिकार तय: इस मामले में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया जिससे यह कहा जा सके कि मां बच्चे की देखभाल करने में अक्षम हैं. अदालत ने यह भी माना कि गरिमा शर्मा आर्थिक रूप से सक्षम हैं और उनके माता-पिता भी बच्चे के पालन-पोषण में सहयोग करेंगे. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पति-पत्नी के बीच सुलह कराने का प्रयास भी किया, लेकिन दोनों साथ रहने को तैयार नहीं हुए. इसके बाद हाईकोर्ट ने बच्चे की तत्काल अभिरक्षा मां को सौंपने का आदेश दिया.

विदेश ले जाने पर हाईकोर्ट की रोक: साथ ही पिता आकाश शर्मा को बच्चे से मिलने और वीडियो कॉल पर बातचीत करने का अधिकार दिया. स्कूल की छुट्टियों में पिता बच्चे को अपने साथ रख सकेंगे, लेकिन अवकाश समाप्त होने पर उन्हें बच्चे की कस्टडी दोबारा मां को सौंपनी होगी. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि दोनों पक्ष बच्चे को भारत से बाहर नहीं ले जाएंगे.

यह भी पढ़ें- इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: एडेड स्कूलों के रिटायर टीचर 1972 एक्ट के तहत ग्रेच्युटी के हकदार

TAGGED:

GARIMA SHARMA AKASH SHARMA CUSTODY
HABEAS CORPUS CHILD CUSTODY
HINDU MINORITY AND GUARDIANSHIP ACT
JUSTICE SANDEEP JAIN CUSTODY ORDER
ALLAHABAD HIGH COURT CHILD CUSTODY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.