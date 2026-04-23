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हाईकोर्ट का फैसला: नाबालिग बच्चे की कस्टडी डॉक्टर मां को मिली, बेहतर भविष्य को माना आधार

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में नाबालिग बच्चे की कस्टडी उसकी मां को देते हुए कहा कि बच्चे के भविष्य और समग्र विकास को सर्वोपरि माना जाएगा. न्यायमूर्ति संदीप जैन ने यह आदेश डॉ भावना सिंह की बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. याचिका में आरोप लगाया गया कि बच्चे के पिता शराब के आदी हैं और उनका घरेलू हिंसा का इतिहास रहा है. इसके साथ ही पिता आर्थिक रूप से भी स्थिर नहीं हैं, जिससे बच्चे का सही पालन-पोषण उनके पास संभव नहीं है.

बेहतर सुविधाओं को प्राथमिकता: माता ने बताया कि उन्होंने अपने 10 वर्षीय बेटे का दाखिला शिमला के प्रतिष्ठित स्कूल में कक्षा 5 के लिए करा दिया है. इसके लिए उन्होंने लगभग 17 लाख रुपये खर्च किए हैं ताकि बच्चे को बेहतर माहौल मिल सके. वहीं, पिता की ओर से दलील दी गई कि बच्चा उनके साथ मेरठ में रह रहा है और वहीं पढ़ाई कर रहा है. साथ ही बच्चे ने खुद पिता के साथ रहने की इच्छा जताई है, लेकिन कोर्ट ने इस पर अलग रुख अपनाया.

बच्चे की इच्छा बनाम सर्वोत्तम हित: हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे की कस्टडी के मामलों में बच्चे का सर्वोत्तम हित सबसे महत्वपूर्ण होता है. केवल बच्चे की इच्छा ही निर्णायक नहीं होती, बल्कि उसकी शिक्षा, सुरक्षा और भविष्य को ध्यान में रखना अनिवार्य है. कोर्ट ने बच्चे से बातचीत की, लेकिन पाया कि उसके बयान प्रभावित (ट्यूटर्ड) लग रहे थे. इसलिए कोर्ट ने बच्चे की बातों को पूरी तरह भरोसेमंद नहीं माना और माता के पक्ष को मजबूत पाया.