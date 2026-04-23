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हाईकोर्ट का फैसला: नाबालिग बच्चे की कस्टडी डॉक्टर मां को मिली, बेहतर भविष्य को माना आधार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बच्चे के सर्वोत्तम हित को देखते हुए 10 वर्षीय बेटे की कस्टडी डॉक्टर मां को सौंपी है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट: बच्चे की कस्टडी पर फैसला लेते समय 'सर्वोत्तम हित' ही सर्वोपरि. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 9:55 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में नाबालिग बच्चे की कस्टडी उसकी मां को देते हुए कहा कि बच्चे के भविष्य और समग्र विकास को सर्वोपरि माना जाएगा. न्यायमूर्ति संदीप जैन ने यह आदेश डॉ भावना सिंह की बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. याचिका में आरोप लगाया गया कि बच्चे के पिता शराब के आदी हैं और उनका घरेलू हिंसा का इतिहास रहा है. इसके साथ ही पिता आर्थिक रूप से भी स्थिर नहीं हैं, जिससे बच्चे का सही पालन-पोषण उनके पास संभव नहीं है.

बेहतर सुविधाओं को प्राथमिकता: माता ने बताया कि उन्होंने अपने 10 वर्षीय बेटे का दाखिला शिमला के प्रतिष्ठित स्कूल में कक्षा 5 के लिए करा दिया है. इसके लिए उन्होंने लगभग 17 लाख रुपये खर्च किए हैं ताकि बच्चे को बेहतर माहौल मिल सके. वहीं, पिता की ओर से दलील दी गई कि बच्चा उनके साथ मेरठ में रह रहा है और वहीं पढ़ाई कर रहा है. साथ ही बच्चे ने खुद पिता के साथ रहने की इच्छा जताई है, लेकिन कोर्ट ने इस पर अलग रुख अपनाया.

बच्चे की इच्छा बनाम सर्वोत्तम हित: हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे की कस्टडी के मामलों में बच्चे का सर्वोत्तम हित सबसे महत्वपूर्ण होता है. केवल बच्चे की इच्छा ही निर्णायक नहीं होती, बल्कि उसकी शिक्षा, सुरक्षा और भविष्य को ध्यान में रखना अनिवार्य है. कोर्ट ने बच्चे से बातचीत की, लेकिन पाया कि उसके बयान प्रभावित (ट्यूटर्ड) लग रहे थे. इसलिए कोर्ट ने बच्चे की बातों को पूरी तरह भरोसेमंद नहीं माना और माता के पक्ष को मजबूत पाया.

शिमला के स्कूल में पढ़ाई जारी रखने का आदेश: कोर्ट ने कहा कि मां एक योग्य डॉक्टर हैं और आर्थिक रूप से बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं. शिमला का स्कूल उच्च स्तर की शिक्षा और समग्र विकास के बेहतर अवसर प्रदान करता है जो बच्चे के लिए लाभदायक है. दूसरी ओर पिता को गंभीर शराब की लत है और उनका लीवर ट्रांसप्लांट भी हो चुका है. उनके चिकित्सा खर्च भी परिवार द्वारा उठाए गए, जिससे उनकी आर्थिक निर्भरता और शारीरिक अक्षमता स्पष्ट हुई.

शराब की लत और बीमारी बनी बाधा: कोर्ट ने बच्चे की पढ़ाई शिमला के स्कूल में ही जारी रखने की अनुमति दी है और दोनों पक्षों के अधिकारों का भी ध्यान रखा है. दोनों माता-पिता को महीने में एक बार स्कूल में मिलने (विजिट) का अधिकार दिया गया है. कोर्ट ने स्कूल के हेडमास्टर को मुलाकात की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. साथ ही छुट्टियों के दौरान बच्चे की कस्टडी दोनों माता-पिता के बीच बराबर बांटी जाएगी ताकि उसे दोनों का प्यार मिल सके.

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