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हाईकोर्ट का फैसला: कैंसर से मां की मौत के बाद नानी के पास ही रहेंगे बच्चे, सर्जन पिता को मिला मुलाकाती अधिकार

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो नाबालिग बच्चों की कस्टडी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फिलहाल बच्चों को उनके पिता की सुपुर्दगी में देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि पिता बच्चों के प्राकृतिक अभिभावक हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में बच्चों का सर्वोपरि हित इसी में है कि वे अपनी नानी के साथ ही रहें. साथ ही अदालत ने पिता को नियमित मुलाकात, वीडियो कॉल और स्कूल की छुट्टियों में अस्थायी अभिरक्षा का अधिकार दिया ताकि बच्चों और पिता के बीच भावनात्मक संबंध दोबारा स्थापित हो सकें. न्यायमूर्ति संदीप जैन ने वाराणसी के डॉक्टर पिता की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर यह आदेश पारित किया.

बच्चों के बयान और नानी-मामा का पक्ष: सुनवाई के दौरान बच्चों की नानी को पक्षकार बनाए जाने की अनुमति भी दी गई, क्योंकि दोनों बच्चे वर्तमान में उन्हीं की अभिरक्षा में रह रहे हैं. अदालत के समक्ष पेश किए गए दोनों नाबालिग बच्चों ने बताया कि वे वाराणसी में अपनी नानी और मामा के साथ रह रहे हैं, वहीं दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं और वर्तमान माहौल में खुद को सुरक्षित एवं सहज महसूस करते हैं. बच्चों ने यह भी कहा कि उनकी मां की बीमारी के दौरान उनके पिता ने उचित देखभाल नहीं की, इसलिए वे फिलहाल पिता के साथ नहीं रहना चाहते. हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चों की कम उम्र को देखते हुए उनके इन बयानों को पूरी तरह स्वतंत्र और परिपक्व राय नहीं माना जा सकता तथा प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वे अपने वर्तमान परिवेश से काफी प्रभावित हैं.

पिता का इलाज पर खर्च और कस्टडी की मांग: नानी ने अदालत को बताया कि वह लगभग 35 हजार रुपये प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन प्राप्त करती हैं और बच्चों का पालन-पोषण बचपन से कर रही हैं. वहीं बच्चों के मामा जो लगभग 70 हजार रुपये मासिक वेतन पर कार्यालय सहायक हैं, ने भी कहा कि वे बच्चों की परवरिश में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और उनकी कस्टडी मातृ पक्ष के पास ही रहने दी जाए. दूसरी ओर, पिता ने बताया कि वह चंदौली जिला अस्पताल में जनरल सर्जन हैं और लगभग 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त करते हैं. उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित थीं, बाद में बीमारी लीवर तक फैल गई थी.

बच्चों का मानसिक हित और मुलाकात के नियम: उनका इलाज चेन्नई के अपोलो अस्पताल में कराया गया, जिस पर 50 लाख रुपये से अधिक खर्च हुए, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी मृत्यु हो गई. उन्होंने पत्नी की उपेक्षा के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि मां की मृत्यु के बाद वह बच्चों के प्राकृतिक अभिभावक हैं और उन्हें उनकी कस्टडी मिलनी चाहिए. हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि इस समय बच्चों और उनके पिता के बीच कोई मजबूत भावनात्मक रिश्ता नहीं है, जबकि बच्चों का अपनी नानी और मामा से गहरा लगाव है. ऐसे में जबरन उन्हें पिता के पास भेजना उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है.