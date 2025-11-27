इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश- 'गैर संज्ञेय अपराधों की चार्जशीट पर कंप्लेंट केस होना चाहिए'
हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी मजिस्ट्रेट/पीठासीन अधिकारियों को भी इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2025 at 10:43 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि बीएनएसएस की धारा 2 (1) एच के तहत असंज्ञेय अपराध की चार्जशीट को सम्मन केस की बजाय कंप्लेंट केस दर्ज कर कार्रवाई करना बाध्यकारी है. कोर्ट ने असंज्ञेय अपराध की चार्जशीट पर आरोपी को सुने बिना सम्मन जारी करने के न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर की अदालत के आदेश को अवैध करार दिया. कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट को परिवाद के रूप में दर्ज और सुनवाई कर आदेश किया जाए.
हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी मजिस्ट्रेट/पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के महानिबंधक की ओर से जारी परिपत्र के क्रम में प्रत्येक आदेश पर अपने हस्ताक्षर के नीचे नाम, पदनाम और न्यायिक पहचान स्पष्ट रूप से अंकित करने के निर्देश दिए गए हैं.
न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि ने शाहजहांपुर निवासी प्रेमपाल और तीन अन्य की याचिका निस्तारित करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट के 11 अक्टूबर 2024 के सम्मन आदेश को निरस्त कर दिया. साथ ही प्रकरण वापस भेजते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट से प्रकरण में नया आदेश करने को कहा है.
मामले के तथ्यों के अनुसार तिलहर थानाक्षेत्र के रामनाथ और याची प्रेमपाल पड़ोसी के बीच शौचालय के अपशिष्ट जल निकासी को लेकर विवाद है. याची ने सोख्ता-गड्ढा बनाने के लिए मिले सरकारी धन का दुरुपयोग किया. गलत तरीके से नाली से अपशिष्ट जल प्रवाहित करने वाला शौचालय बनवाया.
प्रेमपाल के शौचालय का गंदा अपशिष्ट जल खुले नाले में बहकर रामनाथ के घर के सामने पहुंच जाता है. रामनाथ ने कई बार प्रेमपाल से इसकी मरम्मत करने के लिए कहा, लेकिन प्रेमपाल ने कुछ नहीं किया.
10 अगस्त 2024 को रामनाथ के घर के पास नाले में फिर से भारी मात्रा में अपशिष्ट आ गया. रामनाथ ने इसकी शिकायत की तो प्रेमपाल का बेटा क्रोधित हो गया और उसके साथ गाली-गलौज करने लगा. शोर सुनकर प्रेमपाल की पत्नी, प्रेमवती और उसके बेटे, अखिलेश व नीरज लाठी-डंडे लेकर वहां आ गए.
उन्होंने रामनाथ की पिटाई की और गाली-गलौज भी की. रामनाथ के बेटे गौतम उर्फ जयपाल और उसकी पत्नी राजकुमारी ने उसे बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उन्हें भी पीटा और गंभीर रूप से घायल कर दिया.
याची के अधिवक्ता ने कहा कि विपक्षी की एनसीआर झूठी है. यह परेशान करने के लिए दर्ज की गई है. विपक्षी ने जानबूझकर अपने घर की ओर शौचालय के कचरे के बहाव के बारे में झूठी कहानी गढ़ी है. याचियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है.
वे निर्दोष हैं और उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता. इसलिए मुकदमे की कार्यवाही रद्द किए जाने योग्य है. कोर्ट ने कानूनी प्रावधान का सहारा लेते हुए सम्मन आदेश रद्द कर दिया और मजिस्ट्रेट को परिवाद की कार्यवाही करने का आदेश दिया है.
