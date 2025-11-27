ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश- 'गैर संज्ञेय अपराधों की चार्जशीट पर कंप्लेंट केस होना चाहिए'

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि बीएनएसएस की धारा 2 (1) एच के तहत असंज्ञेय अपराध की चार्जशीट को सम्मन केस की बजाय कंप्लेंट केस दर्ज कर कार्रवाई करना बाध्यकारी है. कोर्ट ने असंज्ञेय अपराध की चार्जशीट पर आरोपी को सुने बिना सम्मन जारी करने के न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर की अदालत के आदेश को अवैध करार दिया. कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट को परिवाद के रूप में दर्ज और सुनवाई कर आदेश किया जाए.

हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी मजिस्ट्रेट/पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के महानिबंधक की ओर से जारी परिपत्र के क्रम में प्रत्येक आदेश पर अपने हस्ताक्षर के नीचे नाम, पदनाम और न्यायिक पहचान स्पष्ट रूप से अंकित करने के निर्देश दिए गए हैं.

न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि ने शाहजहांपुर निवासी प्रेमपाल और तीन अन्य की याचिका निस्तारित करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट के 11 अक्टूबर 2024 के सम्मन आदेश को निरस्त कर दिया. साथ ही प्रकरण वापस भेजते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट से प्रकरण में नया आदेश करने को कहा है.

मामले के तथ्यों के अनुसार तिलहर थानाक्षेत्र के रामनाथ और याची प्रेमपाल पड़ोसी के बीच शौचालय के अपशिष्ट जल निकासी को लेकर विवाद है. याची ने सोख्ता-गड्ढा बनाने के लिए मिले सरकारी धन का दुरुपयोग किया. गलत तरीके से नाली से अपशिष्ट जल प्रवाहित करने वाला शौचालय बनवाया.

प्रेमपाल के शौचालय का गंदा अपशिष्ट जल खुले नाले में बहकर रामनाथ के घर के सामने पहुंच जाता है. रामनाथ ने कई बार प्रेमपाल से इसकी मरम्मत करने के लिए कहा, लेकिन प्रेमपाल ने कुछ नहीं किया.