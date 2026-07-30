ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- "बिना ठोस कारण के जाति प्रमाण पत्र आवेदन खारिज करना असंवैधानिक"

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि किसी भी व्यक्ति के जाति प्रमाण पत्र आवेदन को ठोस व लिखित कारण बताए बगैर खारिज करना संविधान सम्मत नहीं है. यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने मथुरा जिले के आलोक ढांगर व उनकी बहन की याचिका अधिवक्ता विवेक कुमार पाल और सरकारी वकील को सुनकर दिया है. एडवोकेट विवेक कुमार पाल ने कहा कि याची भाई-बहन ने अनुसूचित जाति ढांगर श्रेणी में जाति प्रमाण पत्र के लिए तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया था. उनका कहना है कि सभी जरूरी दस्तावेज, परिवार रजिस्टर, ग्राम प्रधान का पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र आदि जमा करने के बावजूद गत 23 फरवरी को उनका आवेदन केवल साक्ष्य अभाव लिखकर विभागीय वेबसाइट पर खारिज कर दिया गया.

प्रशासनिक आदेशों के तर्कसंगत होने की आवश्यकता: इसका न कोई विस्तृत कारण दिया गया, न कोई रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई और न ही आदेश याचियों को भेजा गया. कोर्ट ने कहा कि केवल वेबसाइट पर सूचना जारी कर देना पर्याप्त सूचना देना नहीं है, बिना कारण निरस्त करने के ऐसे आदेश को तर्कसंगत आदेश नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक आदेश भी बिना कारण के वैध नहीं हो सकते और याचियों को यह जानने का वैधानिक अधिकार है कि उनका दावा क्यों खारिज हुआ. कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक कोई आदेश संबंधित व्यक्ति को सूचित न किया जाए, वह प्रभावी नहीं माना जाता.