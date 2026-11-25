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यूपी एपीओ प्रारंभिक परीक्षा-2025 का परिणाम रद्द, हाईकोर्ट ने नए सिरे से रिजल्ट और मुख्य परीक्षा कराने का दिया आदेश

मुख्य परीक्षा भी नए सिरे से कराने का आदेश, जानिए न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने क्या कहा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) परीक्षा-2025 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है. कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि आरक्षित वर्ग के उन मेधावी अभ्यर्थियों को भी अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में शामिल करते हुए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम नए सिरे से तैयार किया जाए, जिन्होंने किसी प्रकार की छूट का लाभ नहीं लिया है और अनारक्षित वर्ग के कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं. कोर्ट ने इसके आधार पर मुख्य परीक्षा नए सिरे से कराने का भी आदेश दिया है. न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने यह आदेश याचिका स्वीकार करते हुए दिया.

182 पदों पर भर्ती और प्रारंभिक रिजल्ट का विवरण: कोर्ट ने आयोग की ओर से नौ जनवरी 2020 को जारी कार्यालय ज्ञापन को भी अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हुए रद्द कर दिया. याचिका में एपीओ परीक्षा-2025 के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को चुनौती दी गई थी. आयोग ने 16 सितंबर 2025 को जारी विज्ञापन के तहत 182 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे, जिनमें 27 अनारक्षित, 67 अनुसूचित जाति, नौ अनुसूचित जनजाति, 61 अन्य पिछड़ा वर्ग और 18 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पद शामिल थे. प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 30 अप्रैल 2026 को घोषित किया गया था, जिसमें 2,856 अभ्यर्थी सफल हुए थे.

आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों को शामिल न करने पर आपत्ति: याचियों का कहना था कि आयोग ने अनारक्षित श्रेणी को केवल उन अभ्यर्थियों तक सीमित कर दिया, जिन्होंने आरक्षण का दावा नहीं किया था. इस कारण अधिक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी अनारक्षित सूची में शामिल नहीं किया गया और इससे आरक्षित वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्रभावित हुआ. आयोग और राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि प्रारंभिक परीक्षा में श्रेणीवार सूची तैयार करना कानून के अनुरूप है. आयोग ने यह भी कहा कि उसे परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए कार्यालय ज्ञापन जारी करने का अधिकार है.