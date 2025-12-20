ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सम्मन जारी करने से इनकार करने का विशेष अदालत का आदेश किया रद्द, प्रधानाचार्य को बुलाने का निर्देश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रयागराज को एक स्कूल के प्रधानाचार्य को बतौर गवाह सम्मन जारी कर साक्ष्य दर्ज करने का निर्देश दिया है. विशेष लोक अभियोजक की अर्जी पर प्रधानाचार्य को बुलाया गया था, उन्हें दस्तावेज दिखा दिए गए, जिसे गवाह द्वारा साबित करना था, उन्होंने केवल मौखिक इनकार कर दिया कि यह उनके स्कूल का मामला नहीं है.

गवाह का साक्ष्य दर्ज किए बगैर पीड़िता के आयु संबंधी दस्तावेज नकार दिए गए और अभियोजन गवाह को पक्षद्रोही भी घोषित नहीं कराया गया, न ही सवाल पूछे गए. इस पर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और गवाह को बुलाकर साक्ष्य दर्ज करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने गुलाब भारतीय की याचिका पर अधिवक्ता कुंजेश कुमार दुबे को सुनकर दिया है. अधिवक्ता कुंजेश दुबे का कहना था कि फूलपुर थाने में दिलीप कुमार भारतीय के खिलाफ नाबालिग से रेप के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई, जिसका ट्रायल चल रहा है. विशेष लोक अभियोजक ने सीआरपीसी की धारा 311 की अर्जी देकर पीड़िता की आयु दस्तावेज के सत्यापन के लिए प्रधानाचार्य को बुलाने का अनुरोध किया, ताकि साक्ष्य दर्ज किया जा सके.