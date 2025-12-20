ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सम्मन जारी करने से इनकार करने का विशेष अदालत का आदेश किया रद्द, प्रधानाचार्य को बुलाने का निर्देश

नाबालिग से रेप मामले में आयु दस्तावेज के सत्यापन के लिए प्रधानाचार्य को बुलाने का अनुरोध किया, ताकि साक्ष्य दर्ज किया जा सके.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 9:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रयागराज को एक स्कूल के प्रधानाचार्य को बतौर गवाह सम्मन जारी कर साक्ष्य दर्ज करने का निर्देश दिया है. विशेष लोक अभियोजक की अर्जी पर प्रधानाचार्य को बुलाया गया था, उन्हें दस्तावेज दिखा दिए गए, जिसे गवाह द्वारा साबित करना था, उन्होंने केवल मौखिक इनकार कर दिया कि यह उनके स्कूल का मामला नहीं है.

गवाह का साक्ष्य दर्ज किए बगैर पीड़िता के आयु संबंधी दस्तावेज नकार दिए गए और अभियोजन गवाह को पक्षद्रोही भी घोषित नहीं कराया गया, न ही सवाल पूछे गए. इस पर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और गवाह को बुलाकर साक्ष्य दर्ज करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने गुलाब भारतीय की याचिका पर अधिवक्ता कुंजेश कुमार दुबे को सुनकर दिया है. अधिवक्ता कुंजेश दुबे का कहना था कि फूलपुर थाने में दिलीप कुमार भारतीय के खिलाफ नाबालिग से रेप के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई, जिसका ट्रायल चल रहा है. विशेष लोक अभियोजक ने सीआरपीसी की धारा 311 की अर्जी देकर पीड़िता की आयु दस्तावेज के सत्यापन के लिए प्रधानाचार्य को बुलाने का अनुरोध किया, ताकि साक्ष्य दर्ज किया जा सके.

इस अर्जी को अदालत ने निरस्त कर दिया. प्रधानाचार्य ने पुलिस को दिए बयान को कोर्ट के सामने इनकार कर दिया कि अंकपत्र उनके स्कूल से जारी किया गया था. गवाह का परीक्षण भी नहीं किया गया, जिससे अभियोजन दस्तावेज संदेहास्पद हो गया, जबकि इसे साबित किया जाना जरूरी था. यह निर्धारित मानदंडों के विपरीत है.

यह भी पढ़ें : यूपी में तीन हजार वकीलों पर चल रहे केस, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी अधिवक्ता संघों की जानकारी मांगी

TAGGED:

ALLAHABAD HIGH COURT ORDER
CANCELED THE ORDER OF SPECIAL COURT
ALLAHABAD HIGH COURT
विशेष अदालत का आदेश रद्द
ALLAHABAD HIGH COURT ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.