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जूनियर इंजीनियर की पदावनति का आदेश रद्द; हाईकोर्ट का निर्देश- 'निर्णय के आधार पर पूर्ण पेंशन पर किया जाए विचार'

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा विकास प्राधिकरण में तैनात रहे जूनियर इंजीनियर सत्येंद्र सिंह को दिए गए बेसिक पे-स्केल में रिवर्शन (पदावनति) के दंड को रद्द कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सत्येंद्र सिंह की याचिका पर उनके अधिवक्ता विभु राय व धनंजय राय व विपक्षी के अधिवक्ता को सुनकर प्रक्रियात्मक खामियों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर दिया.

याची पर आरोप था कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक नहीं किया, जिससे अवैध निर्माण को बढ़ावा मिला और राजस्व की हानि हुई. इसी आधार पर नौ फरवरी 2024 को उन्हें 'बड़ा दंड' दिया गया था. इससे पहले भी इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में तैनाती के दौरान उन पर ऐसे ही आरोप लगे थे, तब भी हाईकोर्ट ने दंड के आदेश को इसलिए रद्द किया था क्योंकि उन्हें मौखिक सुनवाई का मौका नहीं दिया गया था.

इस मामले में भी अनुशासनिक प्राधिकारी ने मौखिक सुनवाई के लिए तारीख तो तय की थी, लेकिन वास्तव में कोई मौखिक सुनवाई नहीं की. केवल याची का लिखित जवाब रिकॉर्ड पर ले लिया गया. ​कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि ​यदि किसी कर्मचारी को 'बड़ा दंड' दिया जा रहा है तो मौखिक सुनवाई करना अनिवार्य है. केवल दस्तावेजों को पेश कर देना पर्याप्त नहीं है.