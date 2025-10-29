ETV Bharat / state

रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले के आरोपियों की फांसी रद्द, हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच पर उठाया सवाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मुख्य अपराध के लिए संदेह से परे मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 29, 2025

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले के मामले में आरोपियों को फांसी की सजा सुनाए जाने का आदेश रद्द कर दिया है. मृत्युदंड के सत्र न्यायालय के निर्णय को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि हम अपराध की गंभीरता पर चिंतित हैं.

हाईकोर्च ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मुख्य अपराध के लिए संदेह से परे मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा जो आपराधिक न्यायशास्त्र के माध्यम से चलने वाला एक सुनहरा नियम है.

हमले में आठ CRPF जवानों की मौत हुई थी: यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ ने बुधवार को आरोपियों मोहम्मद शरीफ, सबाउद्दीन, इमरान शाहजाद और मोहम्मद फारूक को बरी करते हुए दिया, जिन्हें 31 दिसंबर 2007 की मध्यरात्रि सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया गया था. इस हमले में आठ सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई थी और पांच घायल हो गए थे.

पुलिस की जांच पर उठाए सवाल: खंडपीठ ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में न्यायालय का विचार है कि निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि घटना हुई थी. न्यायालय को यह पता लगाना है कि आरोपी वास्तव में अपराध किया था या नहीं. इस मामले में इस तथ्य के कारण कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने पहले अपीलार्थियों को कभी नहीं जाना था और उन्हें शिनाख्त परेड में कभी नहीं पहचाना गया था, एक संदेह उठता है कि क्या अभियोजन पक्ष के गवाह कभी जानते थे कि अपीलार्थियों ने वास्तव में अपराध किया था.

आरोपियों के नाम अनजान थे: न्यायालय ने रिकॉर्ड के अवलोकन और अपीलार्थियों के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद पाया कि अभियोजन पक्ष के गवाह जांच अधिकारी के सामने धारा 161 सीआरपीसी के तहत अपने बयान दर्ज करने के समय और एफआईआर दर्ज करने के समय आरोपियों के नाम नहीं जानते थे.

दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी: जिरह में वे न्यायालय को यह बताने में विफल रहे कि वे आरोपी व्यक्तियों के नाम कैसे और कब जानते थे जब एफआईआर दर्ज करने के समय और धारा 161 सीआरपीसी के तहत बयानों को दर्ज करने के समय वे उनके नाम बिल्कुल नहीं जानते थे. कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को जांच में कमियों के साथ उचित रूप से निपटने और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानून के तहत कार्यवाही करने को स्वतंत्रता होगी.

सत्र न्यायालय ने आरोपियों को मृत्युदंड दिया था: खंडपीठ ने अपीलें स्वीकार करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामपुर के एक एवं दो नवंबर 2019 के निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सत्र न्यायालय ने आरोपियों को मृत्युदंड दिया था. इस आतंकी हमले की एफआईआर एक जनवरी 2008 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में उपनिरीक्षक ओम प्रकाश शर्मा ने दर्ज कराई थी.

शरीफ और चार अन्य द्वारा दायर कैपिटल अपील और संदर्भ को स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने कुछ आरोपियों से एके 47 की बरामदगी के आधार पर उन्हें शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-ए) के तहत दोषी पाया. इसलिए न्यायालय ने अपीलार्थियों को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

आर्म्स एक्ट के तहत दस साल की सजा: इसलिए उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत दस साल की सजा सुनाई गई. इसके अलावा न्यायालय ने मोहम्मद शरीफ, सबाउद्दीन, इमरान शाहजाद, मोहम्मद फारूक और जंग बहादुर पर आर्म्स एक्ट के तहत अपराध के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने अपीलार्थियों की कारावास की अवधि को सजा ने समायोजित करने का निर्देश दिया.

