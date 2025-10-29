ETV Bharat / state

रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले के आरोपियों की फांसी रद्द, हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच पर उठाया सवाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश ( Photo Credit: Allahabad High Court )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले के मामले में आरोपियों को फांसी की सजा सुनाए जाने का आदेश रद्द कर दिया है. मृत्युदंड के सत्र न्यायालय के निर्णय को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि हम अपराध की गंभीरता पर चिंतित हैं. हाईकोर्च ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मुख्य अपराध के लिए संदेह से परे मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा जो आपराधिक न्यायशास्त्र के माध्यम से चलने वाला एक सुनहरा नियम है. हमले में आठ CRPF जवानों की मौत हुई थी: यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ ने बुधवार को आरोपियों मोहम्मद शरीफ, सबाउद्दीन, इमरान शाहजाद और मोहम्मद फारूक को बरी करते हुए दिया, जिन्हें 31 दिसंबर 2007 की मध्यरात्रि सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया गया था. इस हमले में आठ सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई थी और पांच घायल हो गए थे. पुलिस की जांच पर उठाए सवाल: खंडपीठ ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में न्यायालय का विचार है कि निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि घटना हुई थी. न्यायालय को यह पता लगाना है कि आरोपी वास्तव में अपराध किया था या नहीं. इस मामले में इस तथ्य के कारण कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने पहले अपीलार्थियों को कभी नहीं जाना था और उन्हें शिनाख्त परेड में कभी नहीं पहचाना गया था, एक संदेह उठता है कि क्या अभियोजन पक्ष के गवाह कभी जानते थे कि अपीलार्थियों ने वास्तव में अपराध किया था. आरोपियों के नाम अनजान थे: न्यायालय ने रिकॉर्ड के अवलोकन और अपीलार्थियों के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद पाया कि अभियोजन पक्ष के गवाह जांच अधिकारी के सामने धारा 161 सीआरपीसी के तहत अपने बयान दर्ज करने के समय और एफआईआर दर्ज करने के समय आरोपियों के नाम नहीं जानते थे.